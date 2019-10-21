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21 жовтня • оновлено в 14:13
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Публічний конфуз Путіна з ракетою: з'явилась відповідь Кремля

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков переадресував в Міноборони питання про збої з ракетою на військових навчаннях у Росії, якими керував Володимир Путін.

Про це повідомляє РІА Новини. Йдеться про те, що в ході маневрів атомний підводний човен К-44 "Рязань" зробив тільки один пуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р, а не два, як було заплановано спочатку. Субмарина повернулася на базу з невідстріляною ракетою.

Причини події встановлюються.

Володимир Путін

Володимир Путін

МК

Новини
Запаскудив весь палац: Путіна підняли на сміх через новий конфуз

За словами головного редактора журналу "Арсенал Вітчизни" Віктора Мураховського, дані ракети вважаються вже застарілими, тому що знаходяться на озброєнні більш 40 років.

Відзначимо, що в в Росії пройшли військові навчання "Грім-2019", в ході які пройшли випробування стратегічних ракетних військ.

Як писав OBOZREVATEL, в РФ невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові як мінімум п'ять разів запускали ракету, і все обернулося провалом.

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
нет технологий , нет КБ УКРАИНЫ есть старый замшелый совок и это знает весь мир --ха=ха
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петрова Ольга, Один вопрос. Где сейчас ракеты которые разрабатывает и делает ваше "КБ УКРАИНЫ"?
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lykin vasa
lykin vasa
ну да,там координаты куёва были ,а она отказалась лететь в гости к "братанам" из южмаша пока Крым не вернут....
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
lykin vasa, ну да говори , злобствуй , пиликай , пищи , а обсор капитальный , и так во всем
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
lykin vasa, не каркай!
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