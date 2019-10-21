Публічний конфуз Путіна з ракетою: з'явилась відповідь Кремля

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков переадресував в Міноборони питання про збої з ракетою на військових навчаннях у Росії, якими керував Володимир Путін.

Про це повідомляє РІА Новини. Йдеться про те, що в ході маневрів атомний підводний човен К-44 "Рязань" зробив тільки один пуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р, а не два, як було заплановано спочатку. Субмарина повернулася на базу з невідстріляною ракетою.

Причини події встановлюються.

Володимир Путін МК

За словами головного редактора журналу "Арсенал Вітчизни" Віктора Мураховського, дані ракети вважаються вже застарілими, тому що знаходяться на озброєнні більш 40 років.

Відзначимо, що в в Росії пройшли військові навчання "Грім-2019", в ході які пройшли випробування стратегічних ракетних військ.

Як писав OBOZREVATEL, в РФ невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові як мінімум п'ять разів запускали ракету, і все обернулося провалом.

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