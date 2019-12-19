Головна Новини
19 грудня • оновлено в 13:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Зображає царя": український журналіст висміяв пресконференцію Путіна

757
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін любить зображати царя і отримує збочене задоволення від своїх пресконференцій.

Про це заявив у ефірі ObozTV український журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи пресконференцію президента РФ за підсумками 2019 року.

"Він отримує певне збочене задоволення від самого процесу. Він демонструє Заходу – пресконференція, відповідаю на питання. Він дивиться на журналістів – ніхто не поставить йому незручне питання. Якщо раптом хтось щось скаже не те, чи він обмовиться – ніхто не ризикне про це написати. Це цар, король, який вселяє жах", – заявив Сазонов.

Новини
"Там немає іноземних військ!" Путін збрехав про найманців на Донбасі

"У його віці це не дуже рідкісна форма психічного розладу – відчувати задоволенням від того, що люди перед тобою принижуються", – додав він.

За словами журналіста, поведінка Путіна на таких заходах є стандартною – "донесе потрібні тези, посміхнеться, вирішить чиюсь проблему в регіоні, посварить когось із бояр, обов'язково поговорить про Україну, назве знову нас заблукалим братнім народом".

Сазонов підкреслив, що з прес-конференції не слід чекати "якихось особливих новин".

"Зображає царя": український журналіст висміяв пресконференцію Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дав велику прес-конференцію за підсумками року. Вона стала вже 15-ю за рахунком за час його перебування при владі.

Путін торкнувся теми Донбасу, газових переговорів з Україною і поділився враженнями від президента Володимира Зеленського.

Всі подробиці прес-конференції читайте на OBOZREVATEL

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Прес-конференція Путіна
Особи
Кирило Сазонов Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги