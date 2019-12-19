"Зображає царя": український журналіст висміяв пресконференцію Путіна

Президент Росії Володимир Путін любить зображати царя і отримує збочене задоволення від своїх пресконференцій.

Про це заявив у ефірі ObozTV український журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи пресконференцію президента РФ за підсумками 2019 року.

"Він отримує певне збочене задоволення від самого процесу. Він демонструє Заходу – пресконференція, відповідаю на питання. Він дивиться на журналістів – ніхто не поставить йому незручне питання. Якщо раптом хтось щось скаже не те, чи він обмовиться – ніхто не ризикне про це написати. Це цар, король, який вселяє жах", – заявив Сазонов.

"У його віці це не дуже рідкісна форма психічного розладу – відчувати задоволенням від того, що люди перед тобою принижуються", – додав він.

За словами журналіста, поведінка Путіна на таких заходах є стандартною – "донесе потрібні тези, посміхнеться, вирішить чиюсь проблему в регіоні, посварить когось із бояр, обов'язково поговорить про Україну, назве знову нас заблукалим братнім народом".

Сазонов підкреслив, що з прес-конференції не слід чекати "якихось особливих новин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін 19 грудня дав велику прес-конференцію за підсумками року. Вона стала вже 15-ю за рахунком за час його перебування при владі.

Путін торкнувся теми Донбасу, газових переговорів з Україною і поділився враженнями від президента Володимира Зеленського.

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