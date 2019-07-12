"Психічна маячня": Піонтковський розгромив заяви Путіна про таємні переговори з Обамою

Заява про таємні домовленості по Україні, яку президент Росії Володимир Путін зробив у фільмі Олівера Стоуна, з його колишнім американським колегою Бараком Обамою під час Майдану – це його "маревний потік свідомості".

У глави РФ важкий психічний стан останнім часом. По-перше, важливі угоди по телефону не укладають, а по-друге, політика Обами по Україні повністю влаштовувала російського президента, написав в блозі на OBOZREVATEL публіцист Андрій Піонтковський.

"Путін останнім часом несе що попало. Тепер він розповів про якісь домовленості із Обамою. Але по телефону ніякі секретні домовленості не робляться, а по-друге, Путіну не потрібно було укладати ніяких угод з Обамою. Його політика щодо України його завжди влаштовувала з першого і до останнього дня президентства", – вважає Піонтковський.

Володимир Путін і Барак Обама Інтерфакс

Він нагадав, що вже після анексії Криму в 2014-му році з'явилася синхронна заява Обами і генсекретаря НАТО, що вони її засуджують, але військової реакції Заходу не буде тому, що Україна не є членом НАТО. Обама також відчайдушно чинив опір наданню Україні зброї, коли Росія пізніше напала на Донбас.

"І що тут могло не влаштувати Путіна? В останній рік свого президентства Обама в інтерв'ю сказав приблизно таке:"Росіянам набагато більше хочеться згвалтувати Україну, ніж нам її захистити. І нічого з цим не поробиш". Ось така філософія", – уточнив Піонтковський.

За його словами, як це не парадоксально, але Україні пощастило з обранням Трампа. Його перемога на виборах викликала таке обурення демократів і всього американського політичного істеблішменту, що вони розгорнули боротьбу проти нього.

"Найвразливішим місцем Трампа була ця його путінофілія, тому демократи відчайдушно накинулися на Путіна і політика США щодо України стала більш сприятливою. Її проводить не Трамп, а Курт Волкер, великий друг України", – підсумував Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін назвав "червоні лінії" у відносинах з Путіним.

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