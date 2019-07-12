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"Психічна маячня": Піонтковський розгромив заяви Путіна про таємні переговори з Обамою

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Заява про таємні домовленості по Україні, яку президент Росії Володимир Путін зробив у фільмі Олівера Стоуна, з його колишнім американським колегою Бараком Обамою під час Майдану – це його "маревний потік свідомості".

У глави РФ важкий психічний стан останнім часом. По-перше, важливі угоди по телефону не укладають, а по-друге, політика Обами по Україні повністю влаштовувала російського президента, написав в блозі на OBOZREVATEL публіцист Андрій Піонтковський.

"Путін останнім часом несе що попало. Тепер він розповів про якісь домовленості із Обамою. Але по телефону ніякі секретні домовленості не робляться, а по-друге, Путіну не потрібно було укладати ніяких угод з Обамою. Його політика щодо України його завжди влаштовувала з першого і до останнього дня президентства", – вважає Піонтковський.

Володимир Путін і Барак Обама

Володимир Путін і Барак Обама

Інтерфакс

Він нагадав, що вже після анексії Криму в 2014-му році з'явилася синхронна заява Обами і генсекретаря НАТО, що вони її засуджують, але військової реакції Заходу не буде тому, що Україна не є членом НАТО. Обама також відчайдушно чинив опір наданню Україні зброї, коли Росія пізніше напала на Донбас.

"І що тут могло не влаштувати Путіна? В останній рік свого президентства Обама в інтерв'ю сказав приблизно таке:"Росіянам набагато більше хочеться згвалтувати Україну, ніж нам її захистити. І нічого з цим не поробиш". Ось така філософія", – уточнив Піонтковський.

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За його словами, як це не парадоксально, але Україні пощастило з обранням Трампа. Його перемога на виборах викликала таке обурення демократів і всього американського політичного істеблішменту, що вони розгорнули боротьбу проти нього.

"Найвразливішим місцем Трампа була ця його путінофілія, тому демократи відчайдушно накинулися на Путіна і політика США щодо України стала більш сприятливою. Її проводить не Трамп, а Курт Волкер, великий друг України", – підсумував Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Клімкін назвав "червоні лінії" у відносинах з Путіним.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Піонтковський Володимир Путін Барак Обама Дональд Трамп
Місце
Росія
Теги
Україна Новини Росії війна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Но телефону никакие секретные договоренности не делаются" кто ему сказал, что переговоры были именно секретные? То, что стороны решили не придавать их огласке широкой публике ещё не придает им особо секретного статуса, но не меняет возможной важности договоренностей. В любом случае Обама сидел на попе ровно, пока Темнейший решал вопрос с Крымом, данного обстоятельства достаточно!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бедный путен, как же ему жить после этого?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Курт Волкер, большой друг Украины"... избави нас, Боже, от таких друзей, а с врагами мы и сами справимся.
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