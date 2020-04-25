Прямий діалог з "Л/ДНР": Росія нахабно вимагала "правильної поведінки" від Зеленського

У Росії повідомили, що не бачать можливості проведення нового саміту в "нормандському форматі", поки українська влада "правильно не поведе" себе з терористами з "Л/ДНР".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміт, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які приймалися в Парижі", – сказав дипломат.

Лавров і Зеленський

За його словами, в української влади немає іншого шляху, окрім як "вести себе правильно в Контактній групи та досягати домовленостей з Донецьком і Луганськом".

Лавров зазначив, що поки виконана одна з паризьких домовленостей – обмін полоненими.

Також він нагадав, що імовірно в четвер, 30 квітня, пройде відеоконференція глав зовнішньополітичних відомств країн нормандського формату (Росія, Німеччина, Україна, Франція).

"Ми дійсно запланували на наступний тиждень проведення відеоконференції міністрів закордонних справ нормандського формату. Коли в Парижі збиралися лідери чотирьох країн в грудні минулого року, вони домовилися, що зовнішньополітичні радники та міністри закордонних справ будуть наглядати і контролювати виконання тих домовленостей, які були досягнуті в Парижі", – додав Лавров.

Однак міністр країни-агресора вважає, що переговори не принесуть результату, звинувачуючи в цьому в Україні.

"Я передбачаю досить, напевно, важливу розмову на рівні міністрів, тому що про все це ми говорили багато разів Німеччини і Франції. Просили їх взяти на себе обов'язок все-таки спонукати українську владу до чесної та конструктивної роботи. Але якогось результату, відверто кажучи, не очікую від цієї відеоконференції, крім того, що українські колеги напевно знову будуть говорити: "Давайте швидше збиратися в Берліні", – розповів Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переговори по відеозв'язку глав МЗС країн "нормандського формату" попередньо заплановані на 30 квітня.