"Провалив Україну": Сурков відмовився працювати з Медведчуком

Владислав Сурков, помічник російського президента Володимира Путіна та уповноважений з питань Донбасу, дистанціювався від роботи з його кумом і колишнім переговірником по обміну полонених з боку України Віктором Медведчуком.

Про це з посиланням на свої джерела в навколокремлівській тусовці повідомляють автори телеграм-каналу Леґітимний. За їхньою інформацією, на Медведчука записали всі провали по українському напрямку.

Віктор Медведчук і Владислав Сурков Гордон

"Джерело повідомляє, що Сурков відмежувався від Медведчука і на всіх зустрічах заявляє, що йому завжди не подобалися його пропозиції по Україні. А в останній рік роботи він тільки підтвердив його некомпетентність і невміння налагодити діалог серед опозиції. Мовляв, Медведчук відповідає за всі провали по Україні", — написали автори каналу.

Скрін-шот

Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю OBOZREVATEL в квітні заявляв, що "Кремль вкрай роздратований прогнозами Медведчука по Україні". Але разом з тим визнав, що той досить успішно маніпулює Володимиром Путіним вже 20 років.

"Це дано не кожному, визнаю", — зазначив він.

Ряд російських політологів підтверджують давній конфлікт між Сурковим і Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сурков на місці: з'явилося пояснення по кураторам "Л/ДНР" з Москви.

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