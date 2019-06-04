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"Провалив Україну": Сурков відмовився працювати з Медведчуком

1.2тЧитати матеріал російською

Владислав Сурков, помічник російського президента Володимира Путіна та уповноважений з питань Донбасу, дистанціювався від роботи з його кумом і колишнім переговірником по обміну полонених з боку України Віктором Медведчуком.

Про це з посиланням на свої джерела в навколокремлівській тусовці повідомляють автори телеграм-каналу Леґітимний. За їхньою інформацією, на Медведчука записали всі провали по українському напрямку.

Віктор Медведчук і Владислав Сурков

Віктор Медведчук і Владислав Сурков

Гордон

"Джерело повідомляє, що Сурков відмежувався від Медведчука і на всіх зустрічах заявляє, що йому завжди не подобалися його пропозиції по Україні. А в останній рік роботи він тільки підтвердив його некомпетентність і невміння налагодити діалог серед опозиції. Мовляв, Медведчук відповідає за всі провали по Україні", — написали автори каналу.

Скрін-шот

Скрін-шот

Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю OBOZREVATEL в квітні заявляв, що "Кремль вкрай роздратований прогнозами Медведчука по Україні". Але разом з тим визнав, що той досить успішно маніпулює Володимиром Путіним вже 20 років.

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"Це дано не кожному, визнаю", — зазначив він.

Ряд російських політологів підтверджують давній конфлікт між Сурковим і Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сурков на місці: з'явилося пояснення по кураторам "Л/ДНР" з Москви.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Владислав СурковВіктор МедведчукВолодимир ПутінСтаніслав Бєлковський
Місце
Росія
Теги
УкраїнаНовини Росії
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Зотова Оксана
Зотова Оксана
Спacи6о тому, кто показал мне этoт cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁82yhuh Прoстo пройдя oпpоc пoлyчила почти пoлугoдовую зapплату)) Пoльзyйтecь, пока ещe eсть возможность=)
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