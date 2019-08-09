Провалили випробування? З'ясувалися нові деталі вибуху на військовому полігоні в Росії

У Росії акваторію Двінської затоки в Архангельській області, де сталися вибух і пожежа, могли закрити через руйнування ракети і розлив токсичного палива.

Таке припущення висловило анонімне джерело з числа військових моряків, пише "Коммерсант". За його словами, вибух міг статися через те, що паливо – несиметричний диметилгідразин – з'єдналося з окислювачем.

У результаті токсична речовина могла опинитися у воді, тому доступ до акваторії поряд з полігоном закрили. Він додав, що обмеження потрібні і для того, щоб військові змогли виявити і зібрати уцілілі фрагменти зруйнованої техніки для проведення експертиз і розслідування причини вибуху.

Вибух на полігоні під Архангельськом "Нова газета"

У свою чергу військовий експерт "Ізборського клубу" Владислав Шуригін в ефірі "Ъ FM" розповів, що на військовому полігоні в селі Ненокса проводять закриті випробування ракетних виробів.

"Цей ракетний полігон – дуже знаменита "дев'ятка", як її називали на півночі, з дуже великою історією, де постійно проводилися випробування всієї нашої морської ракетної техніки. Це закрита територія, і звідти навряд чи що-небудь вискочить", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі кілька можливих причин надзвичайної ситуації. Також місцеві жителі розповіли, що їм наказали закрити вікна і не випускати на вулицю дітей.

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