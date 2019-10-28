Путин диктует министру финансов Силуанову параметры бюджета на следующий год:

— Деньги распределим таким образом: 100 млрд на исправительные учреждения, 10 млрд на образование.

— Послушайте, Владимир Владимирович, может все-таки школам выделить больше денег, чем тюрьмам?

— Знаешь, брателло, я тебе так скажу: нам с тобой школа явно не светит...

В сентябре 2016 года США расширили список российских компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за российской агрессии в Украине.

В частности, для более чем для 50 подразделений "Газпрома" было введено обязательное лицензирование всех поставок. При рассмотрении лицензионных заявок начала действовать в соответствии с санкционным режимом "презумпция отказа". Был также введен запрет на реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение. Фактически, это означало запрет на поставки в Россию любого товара или программного продукта из США.

Таким образом, США отрезали Россию от доступа к любым современным технологиям и/или программным продуктам так же, как в свое время поправка Джексона-Веника, которая не допускала экспорта в СССР высокотехнологичной продукции. Поправка долго действовала и против РФ и была отменена лишь в 2012 году. Зря была отменена, как выяснилось.

Как оказалось, санкционная политика США в отношении России была четко спланирована на годы вперед и имела стратегические цели, а именно — выдавливание российских поставщиков с европейского рынка в пользу американских компаний.

Сегодня уже и российские эксперты начали говорить вслух о критическом значении Украины для сохранения доли "Газпрома" на европейском рынке. Оказывается, есть существенные риски срыва поставок российского газа в Европу этой зимой.

Виной всему, впрочем как всегда, позиция Украины, которая требует не продлевать транзитный договор, а заключать заново. "Газпром" категорически не хочет этого делать, так как это лишает смысла все обходные маршруты. С учетом того, что физически эти маршруты еще не готовы и точно не будут готовы к прокачке газа в Европу с 1 января, транзит через Украину становится для "Газпрома" критически важным.

Нетрудно догадаться, что бенефициарами срыва поставок в Европу российского газа окажутся именно американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) по одной простой причине: если "Газпром" не сможет поставлять газ в полном контрактном объеме, в Европе вырастут цены и поставщики американского СПГ смогут рентабельно поставлять свой газ, замещая на европейском рынке российский.

По странной мне причине, уже никто в России не вспоминает о том, что американский сланцевый газ — это миф, блеф и пирамида. По сути, именно этот газ становится важным фактором борьбы за европейский рынок.

Новини Путин вязнет в болоте

Как оказалось, США помогают Украине выстоять против путинской агрессии не ради благотворительности, а и ради эффективного инструмента контроля над конкурентом. Теперь, для того, чтобы создать максимально выгодные и благоприятные условия для своих собственных поставок на европейский рынок, именно США будут определять, какие объемы российского газа будут поступать в Европу. Примечательно, что российские эксперты говорят об этом прямо и открыто.

Но сланцевая революция касается не только и не столько газа, а в первую очередь — нефти. В начале 2016 года Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри во время выступления на ежегодной международной нефтегазовой конференции в Хьюстоне, США заявил:

"Американские компании, добывающие сланцевую нефть, смогут легко нарастить производство и ликвидировать дефицит углеводородов, если цена на нефть поднимется из-за сокращения добычи другими странами".

Он отметил тогда, что при любом повышении цены немедленно отреагирует сланцевая отрасль и перекроет все сокращение объемов добычи. По словам аль-Бадри, ОПЕК никогда не приходилось иметь дело с источником нефти, который может так быстро реагировать на изменение цены и восполнять недостающие объемы. Это существенно усложняет возможность картеля сдерживать падение цен путем сокращения добычи.

В свое время, выходцы из силовых структур режима Путина придумали такую концепцию, что примерно к 2025 году в мире станет не хватать энергетических ресурсов, цены на них будут неуклонно расти, доходы России, соответственно, тоже. Следовательно, в соответствии с "новым курсом", об остальных отраслях российской экономики можно просто забыть, они вообще никому не нужны — вполне припеваючи можно жить только за счет продажи нефти и газа. Эти же "мудрецы" придумали для России и новое название — "энергетическая сверхдержава". Самое главное, что авторы не только продали эту концепцию Путину, но, судя по их действиям, и сами в нее поверили.

Сегодня мы все являемся свидетелями того, что путинский миф о том, что сланцевая революция — блеф, отправлен на свалку истории. На эту же свалку дружно отправляется и вся путинская "энергетическая сверхдержава", о чем мы, в Украине, будем особенно "сильно горевать".

Настоящий успех аппаратного работника: в конце концов, он не преуспел ни на одном из предыдущих постов, почти все ведомства, в которых он работал, расформировывали за ненадобностью. И все же именно этим путем он пришел к успеху.

Ура, товарищи!

Судя по всему, сланцевая технология добычи нефти и газа, которую буквально еще несколько лет назад в России называли не иначе, чем баловством, и похоронит навеки российскую экономику. Свободные частные производители нефти из США и вгонят окончательно осиновый кол в путиномику, с чем, собственно, и поздравляем "дорогих россиян" — нефтью для путиномики стали они сами.

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