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Черговий провал Путіна з ракетою: генерал з'ясував причину

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Останні невдачі Росії в ракетно-космічній сфері демонструють системні проблеми держави.

"Нинішня російська влада мало переймається щодо питань економічних і соціальних. Вона зосереджена на мілітаризації, а не на новації і технологіях", – сказав OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи технічні проблеми з запуском астрофізичної космічної обсерваторії "Спектр-РГ".

"Кажуть, перший раз – це випадковість, другий – варто задуматися, а третій – це вже система", – зауважив він.

Володимир Путін, Дмитро Рогозін, Сергій Собянін, Ігор Комаров в павільйоні "Космос" на ВДНХ (Москва)

Володимир Путін, Дмитро Рогозін, Сергій Собянін, Ігор Комаров в павільйоні "Космос" на ВДНХ (Москва)

Офіційний сайт президента РФ

Генерал нагадав про те, що "на момент розвалу Союзу це була друга економіка світу. Зараз Росія – сьома економіка світу. А за військовим потенціалом – залишається другою в світі". На його думку, це свідчить про те, якими є пріоритети нинішнього керівництва РФ.

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Проте, Романенко констатував: західні санкції вдарили, зокрема, і по технологічній сфері. Крім того, розвитку космічної галузі Росії більше не допомагають українські фахівці, які до війни "інтенсивно їздили в РФ".

Отже, "космічні" невдачі Росії пов'язані з економічними, технологічними проблемами, а також браком людського ресурсу, – переконаний генерал. У цьому контексті він не виключив, що останнє рішення президента РФ Путіна про спрощення процедури отримання громадянства Росії жителями Донецької і Луганської областей має на меті залучення в країну українських фахівців.

Як писав OBOZREVATEL, 13 липня в Росії перед запуском астрофізичної космічної обсерваторії "Спектр-РГ" виникла проблема, через яку його довелося перенести. Вона була пов'язана з тріщиною в трубопроводі на другому ступені ракети-носія "Протон-М".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Роскосмос космос
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мда , повезло ЛДНР ,что на Украине такие генералы, но как же не повезло всу ,что у них служат ,такие генералы! Кстати не хочет ли сий полководец рассказать об успехах украинской космической отросли! Например какие кастрюли выпускает "Южмаш"?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Зато у ""великой аграрной державы""проблем нет никаких,особенно технологических,селюки исправно сажают семки и буряк.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И в чем неудача? В том что вовремя заметили неисправность и смогли нормально обеспечить запуск? Зато у украины в космической области полный успех! Гордость украины спутник "Лыбидь" успешно ржавеет в одном из российских сараев
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