Представник РПЦ Дмитрій Смірнов порадив росіянам, які втратили доходи в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, просити милостиню.

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За словами скандального священнослужителя, занепокоєння через погіршення матеріального становища "від бісів". Із такими заявами голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства Російської православної церкви виступив в ефірі телеканалу "Союз" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Дмитрій Смірнов precedent.tv

Смірнов прокоментував те, що багато росіян після введення карантину опинилися без роботи та накопичень. "Це все мрії. Це йому здається. Це біси страшні картинки малюють", – відповів представник РПЦ ведучому.

"А можна і милостиньку попросити. Не 800 доларів до наступного місяця, а крупи жменьку. Людина зглянеться і скаже: зараз я тобі винесу", – порадив протоієрей.

Священнослужитель додав, що виходити з дому можна в магазин і в аптеку, однак він не знає, чи дозволяється при цьому просити милостиню на вулиці.

На запитання ведучого, якої шкоди може принести відкладання грошей, він відповів, що Симеон Новий Богослов одного разу сказав: "...хто має відкладені гроші, не може сподіватися на бога".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

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