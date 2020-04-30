До 2024 року в Росії відбудеться боротьба кланів, які можуть похитнути владу президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів російський підприємець Дмитро Потапенко, який постійно критикує політику Кремля.

"У 2024 році відбудеться "обнулення" термінів Путіна та буде його нова ера – ще 12 років. Наступний рік – переломний для економіки, тому що в Росії перестає існувати легковидобувна нафта, запаси виснажуються .... Це призведе якраз до боротьби кланів, на це я як раз ставлю – 2023-2024 роки. Володимир Путін може правити практично без обмежень, але він при цьому старіє. Значить, з'являються молоді та зубасті. Тому я розраховую, що може наступити такий собі перелом", – зазначив бізнесмен.

Володимир Путін

Потапенко додав, що в 2024 році Путін може знову стати президентом. Але на його думку, в 2025-2026 році "клани збліднуть, та їм захочеться нової крові".

"Хтось називає їх вежами Кремля, я їх називаю кланами. Справа в тому, що в кожному клані присутні і економісти, і силовики. Наприклад,"улюблений усіма" клан Ігоря Сечіна (глава корпорації Роснефть – Ред.), він умовний економіст, але він підкріплений власною системою безпеки. Є клан, який, там, представляє міністр оборони. Але він також підкріплений економічним блоком – людьми з міністерства економічного розвитку. За моїми оцінками, таких кланів в російській політиці 7-9", – пояснив підприємець.

За словами Потапенка, у Росії також існують клани колишнього глави уряду РФ Дмитра Медведєва, глави Чечні Рамзана Кадирова та прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

"На сьогодні на цій шахівниці Володимир Путін найсильніший і найскладніший гравець. Клани періодично один з одним "рубляться"... Є угруповання, пов'язані з кооперативом "Озеро", хтось – зі Службою зовнішньої розвідки, хтось, відповідно, з ФСБ. Ці клани треба розбивати за кількістю багнетів. ьаут не треба виходити з того, що це тільки про "бабки". Гроші тут якраз не грають практично ніякої ролі", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Потапенко сказав, що відхід Володимира Путіна з поста президента Росії, а також його оточення обернеться проблемами не тільки для самої РФ – гірше стане і для України.