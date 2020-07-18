Протесты в Хабаровске: люди устали, что их держат за дураков

Сталінгулаг Новини Росії 11:26, 18.07.2020

Всю неделю Кремль пытался погасить протесты в Хабаровском крае: пугал вспышкой коронавируса, а люди продолжали выходить на улицы.

Внезапно ФСБ обнаружило террориста, который планировал что-то нехорошее именно тогда, когда начались митинги. Это тоже не смогло остановить хабаровчан, и они продолжили выходить. Даже Фургала заставили якобы выступить с сообщением, что он не поддерживает многотысячные марши. Но и это никак не отразилось на количестве людей, желающих выразить своё негодование, и снова десятки тысяч несогласных с повесткой, предложенной Кремлём, шли сегодня плотной колонной в Хабаровске. Потому что дело не в губернаторе, дело в уважении, которое граждане требуют к себе.

Просто этот арест стал последней каплей. Люди устали, что с ними не считаются, что их держат за дураков, а их мнение и желания ни во что не ставят. И пока центр думает, что он может заглушить народные недовольства криком своих круглосуточных мудазвонов, протесты будут только нарастать

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