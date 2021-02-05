Протести в Росії призведуть до вибуху, – Яковенко

Протести в Росії триватимуть, оскільки не усунена їхня причина. Дії влади лише підсилюють обурення народу, і це рано чи пізно призведе до "вибуху".

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко. "Це не може здутися, бо причина залишається. Якщо тиск наростає і закриваються окремі клапани, це починає прориватися в іншому місці", – заявив він.

"Закривається клапан виборів, закривається клапан вуличного протесту – значить, буде прориватися десь в іншому місці. Найбільш природний прорив – в інтернеті писати, флеш-моби тощо. Але ясно, що це неефективно. Значить, будуть інші речі", – додав опозиціонер.

За його оцінками, санкції Заходу через арешт російського опозиціонера Олексія Навального неминуче призведуть до ще більшого погіршення економічної ситуації в Росії. Ще один фактор, що сприяєтиме загостренню внутрішньополітичної ситуації в країні – призов до армії молоді, яка брала участь в протестах.

"Те, що молодих людей зараз почнуть тягти в армію насильницьким чином – зрозуміло, що там буде беззаконня, – це ще додасть обурення", – сказав Яковенко. І, нарешті, до серйозного загострення ситуації може призводити усвідомлення громадянами РФ того факту, що за нинішнього режиму майбутнього у країни немає, додав опозиціонер.

"Яка саме подія стане тригерною, гадати марно. Це можуть бути вибори, це може бути чергове різке обвалення рубля. У кінцевому підсумку може статися якийсь вибух", – спрогнозував він.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Яковенком читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов заявив, що влада РФ може злякатися протестів, якщо вони стануть по-справжньому масовими. Наприклад, якщо в Москві на вулиці вийде мільйон людей.