Якщо Путін відпустить Навального на свободу, це буде інтерпретовано як можливість тиснути на Кремль або вуличним протестами, або санкціями з-за кордону. І те й інше для нього є неприйнятним. Тому Навального відпускатимуть пізніше, найімовірніше, після виборів. Відпустять, але не відразу і не демонстративно.

Інакше це буде ознакою слабкості путінського режиму, чого він собі дозволити не може.

Щодо протестів, то Росію чекає білоруський сценарій. Наприклад, у Хабаровську протести видихнулись через три місяці після початку. У Білорусі силовики діяли жорстко і жорстоко, але результат – той самий. Ну скільки разів можна виходити на вулицю? На якийсь енний раз виникне питання: а навіщо?

Проблема в іншому – як цей протест переконфігурувати в більш легальне поле: електоральне, медійне або санкційне? Вуличні протести в ситуації, коли Путін контролює еліти і не допускає появу контреліт, – люди просто зрозуміють, із ким мають справу. Що це поліцейська держава, а режим при владі окупаційний. Це надовго.

Найближчим часом будуть спроби посилити вуличний протест, як було в Білорусі. Комусь зламають руки, проб'ють голову, ще когось посадять, але поки силовики лояльні до Путіна (а це відбуватиметься доти, поки немає контреліт), нічого не зміниться.

Ось тоді генерал подумає, а якщо переможе не Путін, а його опонент, що зі мною буде? Поки що елітним групам і при Путіні жити дуже навіть можна. Їм вистачає, а те, що народу не вистачає, то Бог ним. Ось вони і підтримують, і підкоряються владі, бо не бачать іншої альтернативи.

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