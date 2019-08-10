Протести в Москві: в столицю Росії стягують спецтехніку і автозаки

Російська поліція разом з Росгвардією стягують в Москву спецтехніку для розгону акції протесту, запланованої на 10 серпня.

Як повідомляє Федеральне видання новин, до столиці РФ прибули численні автозаки і спецтехніка. Підтягуються автобуси з силовиками (OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію протестів в Росії – всі подробиці, фото і відео дивіться тут).

Перед початком акції в місті встановлюються загороджувальні кордони. Так, на Театральній площі вже виставлені численні поліцейські загородження.

До Москви прибули правоохоронці РІА ФАН

Поліцейські загородження РІА ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Новий масовий мітинг в Москві був запланований опозицією і громадськими активістами на 10 серпня незабаром після жорстокого розгону попередніх акцій протесту, які відбулися 3 серпня і 27 липня.

Це вже третя спроба російських активістів і опозиціонерів добитися у влади дозволу опозиційним кандидатам обиратися до міської ради російської столиці.

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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