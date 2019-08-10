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Протести в Москві: в столицю Росії стягують спецтехніку і автозаки

8.2т Читати матеріал російською

Російська поліція разом з Росгвардією стягують в Москву спецтехніку для розгону акції протесту, запланованої на 10 серпня.

Як повідомляє Федеральне видання новин, до столиці РФ прибули численні автозаки і спецтехніка. Підтягуються автобуси з силовиками (OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію протестів в Росії – всі подробиці, фото і відео дивіться тут).

Перед початком акції в місті встановлюються загороджувальні кордони. Так, на Театральній площі вже виставлені численні поліцейські загородження.

До Москви прибули правоохоронці

До Москви прибули правоохоронці

РІА ФАН

Протести в Москві: в столицю Росії стягують спецтехніку і автозаки
Поліцейські загородження

Поліцейські загородження

РІА ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Новий масовий мітинг в Москві був запланований опозицією і громадськими активістами на 10 серпня незабаром після жорстокого розгону попередніх акцій протесту, які відбулися 3 серпня і 27 липня.

  • Це вже третя спроба російських активістів і опозиціонерів добитися у влади дозволу опозиційним кандидатам обиратися до міської ради російської столиці.

  • Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

  • У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

  • У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

  • МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
Ждём селфи из автозаков1
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надеюсь Московская полиция будет менее гуманная по отношению к нарушителям закона. Конечно, до уровня жёсткости французской полиции нам далеко, но хотя бы дубинкой по спине уже хорошо. А так, всех навальнят вместе украинскими заробитчанами в автозаки и кого на "экскурсию", а кого домой у Запорижье :)))
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Мельников Дмитрий, а я надеюсь, что в этот раз московские менты воспользуются опытом своих французских коллег. Чтобы все было по правилам: водометы, газ, огнестрел, трупы и т.п.
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Уррра, народ на Роиссе поднялся, чтобы ХОХ-ЛАМ Крым отдать и начать платить репарации и контрибуции!
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