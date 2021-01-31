У Москві влаштують "блокаду" в день протестів 31 січня, почали затримувати журналістів

У Москві 31 січня, в день протесту в підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального, закриють центральні станції метро, магазини, заклади громадського харчування, а також обмежать продаж алкоголю (під забороною – напої в скляній тарі).

Про це повідомила "Медуза". Крім того, напередодні анонсованої акції в російській столиці затримали головного редактора "Медіазони" Сергія Смірнова. Силовики чекали чоловіка під під'їздом, коду він вийшов гуляти з дитиною.

Журналіста затримали за перекриття доріг під час мітингу на підтримку Навального 23 січня, хоча він заявив, що на акції не був. Згодом протокол підписали за іншою статтею (повторне порушення правил проведення масових заходів). Чоловіка цілий день протримали в поліції, але ввечері звільнили під зобов'язання про явку в суд.

Як пишуть ЗМІ, влада блокує центр Москви, щоб перешкодити проведенню протесту. Так, із восьмої години ранку неділі на вхід та вихід будуть зачинені сім станцій метро: Олександрівський сад, Мисливський ряд, Театральна, Площа Революції, Кузнецький міст, Луб'янка, Китай-місто.

Обмеження діятимуть до особливого розпорядження поліції.

Російське МВС також проводило інформаційну кампанію в соцмережах, сподіваючись відрадити користувачів йти на мітинг.

Акції 31 січня прихильники Навального анонсували в більш ніж у 60 містах. Люди вимагатимуть відпустити політика на свободу.

На попередній акції на підтримку Навального (23 січня) силовики провели масові затримання. Як наслідок, поліцейські встановили рекорд для РФ, затримавши більше чотирьох тисяч громадян під час одного мітингу.

"Частина центру міста, вся територія навколо Кремля, набережні, Великий Кам'яний міст, сім станцій метро": Що і де перекриють у неділю в Москві pic.twitter.com/w1UihW6YAT - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 30, 2021

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також верховний представник Європейського Союзу виступили зі спільною заявою про засудження арешту Навального. Також вони висловилися проти затримання його прихильників і журналістів на мітингах.