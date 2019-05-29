ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Просять влади та зцілення: названо старця, що допомагає Путіну

3.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін, а також інші топ-чиновники Росії звертаються по допомогу до духівника патріарха РПЦ Кирила, православного старця Ілія (Ноздріна).

Про це повідомляє видання "Проект". Причому від старця очікують не тільки зцілення і передбачення майбутнього, а й реальної допомоги у підтримці рейтингу Володимира Путіна.

Як стало відомо, зі старцем спілкується найближче оточення прем'єра Дмитра Медведєва, дружина Світлана і колишній перший віце-прем'єр Ігор Шувалов.

Серед відвідувачів старця колишній губернатор Волгоградської області Анатолій Бровко, губернатор Калузької області Анатолій Артамонов, глава Брянської області Олександр Богомаз, виконувач обов'язків губернатора Петербурга Олександр Бєглов, і заступник повноважного представника президента у Центральному федеральному окрузі Вадим Потомський.

Отець Ілій

Отець Ілій

Православие.ру

"Їздять до нього і силовики. Постійний гість Ілія якось почув розмову помічників старця: нібито за один страсний тиждень приїздили 40 генералів", — йдеться у матеріалі.

Що ж стосується Путіна, 7 травня 2018 року, в день своєї інавгурації на четвертий термін, Путін підходив до Ілія на молебні у Благовіщенському соборі. Глава РФ зідзвонюється з Ілієм.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив "Проекту", що Путін та Ілій зустрічалися кілька разів, додавши, що такі зустрічі нерегулярні.

Кілька років тому Ілій приїздив до Адміністрації президента РФ.

"Там у нього було двоє знайомих і обидва — у ключових кабінетах: глава адміністрації Сергій Іванов (зараз — спецпредставник президента) і його перший заступник В'ячеслав Володін (зараз — спікер Держдуми)", — дізналися журналісти.

Новини
Одеський старець передбачив загибель Землі: з'явилася розшифровка страшного пророцтва

Крім того повідомляється, що Ілій знайомий із екс-президентом України Віктором Януковичем. Його просили вплинути на Януковича у 2013 році у зв'язку із планами підписати угоду про асоціацію України з ЄС.

"Отець Ілій знайомий із Януковичем, і йому пропонували організувати літак до Києва, щоб він поговорив із президентом, однак Ілій відмовився", — стверджує священнослужитель з Оптиної пустині.

Також Ілій був знайомий із представниками великого донецького бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські народні обранці заради бажаного депутатського крісла готові платити тисячі доларів чаклунам і відьмам. За словами головного езотерика Верховної Ради Сімони, до шаманів у парламенті звертаються майже всі, але не афішують цього.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир ПутінДмитро МедведєвВіктор Янукович
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
27
18
Смішно
4
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
ОТ ЛУКАВОГО ПРУТЕНЬ И ЕГО КОМБАНДА.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки