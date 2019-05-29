Просять влади та зцілення: названо старця, що допомагає Путіну

Президент Росії Володимир Путін, а також інші топ-чиновники Росії звертаються по допомогу до духівника патріарха РПЦ Кирила, православного старця Ілія (Ноздріна).

Про це повідомляє видання "Проект". Причому від старця очікують не тільки зцілення і передбачення майбутнього, а й реальної допомоги у підтримці рейтингу Володимира Путіна.

Як стало відомо, зі старцем спілкується найближче оточення прем'єра Дмитра Медведєва, дружина Світлана і колишній перший віце-прем'єр Ігор Шувалов.

Серед відвідувачів старця колишній губернатор Волгоградської області Анатолій Бровко, губернатор Калузької області Анатолій Артамонов, глава Брянської області Олександр Богомаз, виконувач обов'язків губернатора Петербурга Олександр Бєглов, і заступник повноважного представника президента у Центральному федеральному окрузі Вадим Потомський.

Отець Ілій Православие.ру

"Їздять до нього і силовики. Постійний гість Ілія якось почув розмову помічників старця: нібито за один страсний тиждень приїздили 40 генералів", — йдеться у матеріалі.

Що ж стосується Путіна, 7 травня 2018 року, в день своєї інавгурації на четвертий термін, Путін підходив до Ілія на молебні у Благовіщенському соборі. Глава РФ зідзвонюється з Ілієм.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив "Проекту", що Путін та Ілій зустрічалися кілька разів, додавши, що такі зустрічі нерегулярні.

Кілька років тому Ілій приїздив до Адміністрації президента РФ.

"Там у нього було двоє знайомих і обидва — у ключових кабінетах: глава адміністрації Сергій Іванов (зараз — спецпредставник президента) і його перший заступник В'ячеслав Володін (зараз — спікер Держдуми)", — дізналися журналісти.

Крім того повідомляється, що Ілій знайомий із екс-президентом України Віктором Януковичем. Його просили вплинути на Януковича у 2013 році у зв'язку із планами підписати угоду про асоціацію України з ЄС.

"Отець Ілій знайомий із Януковичем, і йому пропонували організувати літак до Києва, щоб він поговорив із президентом, однак Ілій відмовився", — стверджує священнослужитель з Оптиної пустині.

Також Ілій був знайомий із представниками великого донецького бізнесу.

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