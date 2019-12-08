"Просилися ще в 1991-му!" Людина Єльцина звинуватила Крим і Донбас в зраді України

Делегації з Криму, Донецька і Луганська в 1991 році просили залишити їх у складі Росії і не віддавати Україні.

Про це в інтерв'ю газеті "Взгляд" розповів колишній глава адміністрації президента Бориса Єльцина Сергій Філатов. Він заявив, що ці землі просто віддали Києву.

"Звичайно, це споконвічно наші землі були, просто їх віддали Києву. Вони розуміли, що знаходяться в нерівних умовах з українцями, в Україні дуже сильно розвивався націоналізм. Війна до сих пір йде з приводу цих областей і не тільки цих. Тепер ось заговорили про те, що ми заберемо і інші області до себе в Росію", – сказав він.

Борис Єльцин і Сергій Філатов РІА Новини

За словами Філатова, у команди Єльцина "не було часу" провести з Києвом переговори на тему права цих регіонів організувати референдум по своїй долі. Як розповів колишній глава адміністрації Єльцина, тоді всі думали "як би Росії вижити взагалі".

Нагадаємо, що 8 грудня 1991 року голови республік-засновників СРСР Борис Єльцин (Росія), Леонід Кравчук (Україна) і Станіслав Шушкевич (Білорусь) в Біловезькій Пущі підписали так звану Біловезьку угоду, в якій заявили про припинення діяльності Радянського Союзу і створення Співдружності Незалежних держав (СНД). 25 грудня того ж року президент СРСР Михайло Горбачов оголосив про складання повноважень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ пояснили трагедію росіян перед розвалом СРСР. Тоді Держбанк друкував гроші "без усякої міри", а підприємства через кооперативи переводили в готівку величезні суми і виплачували зарплати своїм співробітникам.

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