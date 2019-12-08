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8 грудня • оновлено в 22:05
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"Просилися ще в 1991-му!" Людина Єльцина звинуватила Крим і Донбас в зраді України

6.3т
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Делегації з Криму, Донецька і Луганська в 1991 році просили залишити їх у складі Росії і не віддавати Україні.

Про це в інтерв'ю газеті "Взгляд" розповів колишній глава адміністрації президента Бориса Єльцина Сергій Філатов. Він заявив, що ці землі просто віддали Києву.

"Звичайно, це споконвічно наші землі були, просто їх віддали Києву. Вони розуміли, що знаходяться в нерівних умовах з українцями, в Україні дуже сильно розвивався націоналізм. Війна до сих пір йде з приводу цих областей і не тільки цих. Тепер ось заговорили про те, що ми заберемо і інші області до себе в Росію", – сказав він.

Борис Єльцин і Сергій Філатов

Борис Єльцин і Сергій Філатов

РІА Новини

За словами Філатова, у команди Єльцина "не було часу" провести з Києвом переговори на тему права цих регіонів організувати референдум по своїй долі. Як розповів колишній глава адміністрації Єльцина, тоді всі думали "як би Росії вижити взагалі".

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Нагадаємо, що 8 грудня 1991 року голови республік-засновників СРСР Борис Єльцин (Росія), Леонід Кравчук (Україна) і Станіслав Шушкевич (Білорусь) в Біловезькій Пущі підписали так звану Біловезьку угоду, в якій заявили про припинення діяльності Радянського Союзу і створення Співдружності Незалежних держав (СНД). 25 грудня того ж року президент СРСР Михайло Горбачов оголосив про складання повноважень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ пояснили трагедію росіян перед розвалом СРСР. Тоді Держбанк друкував гроші "без усякої міри", а підприємства через кооперативи переводили в готівку величезні суми і виплачували зарплати своїм співробітникам.

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Борис Єльцин
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Развал СССР был спланированной операцией КГБ. И то что сейчас происходит лишь результат неточных расчетов его сотрудников.Не расчитывали они , что "жёлтый дьявол" окажется так силен)). Восстановление империи будет проходить очень болезненно для территорий , которые были отторгнуты от России.
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Иванович Василий
Иванович Василий
о!! вот и ольгинские - куды ж без них-то?!))) спасибо им за минус - гранд мерси!)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
ВОТ ЕТАЖЕ СТАТЬЯ В ГЛАВЕДЕ ЧТО ПИШЕТ.ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГАЙДАРОВСКИХ РЕФОРМ ХЛЕБА НЕБЫЛО ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ.НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОСТАВАЛОСЬ МУКИ И ОСТАЛОСЬ ОТ СССР 120 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ДОЛГОВ.О ЧЕМ БЫЛО ДУМАТЬ-ОБ УКРАИНЕ В ТОТ МОМЕНТ ИЛИ ВСЕТАКИ О СЕБЕ СВОИХ ЛЮДЯХ.ОБЬЯСНИЛ ЭКС-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦИНА.ВО БЛЯ НОРМАЛЬНО ТОГДА ИМ НЕ КРЫМ НЕ ДОНБАСС И НАХРЕНЬ НЕНАДО БЫЛ.А КОГДА УКРАИНА ИХ ВЫТАЩИЛА И РОССИЯ ЗАБАГАТЕЛА ОНИ ВСПОМНИЛИ ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ.ВОТ В ЕТОМ И ВСЯ ЛОГИКА ИМПЕРЦЕВ.
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Mega Death
Mega Death
Чан Джеки, Спасибо Украине, что "вытащила" Россию!)) Только подскажи как?))
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