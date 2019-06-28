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Проривали огорожу і палили фаєри: в Росії зірвали концерт скандального репера. Відео тисняви

3.2тЧитати матеріал російською

У Єкатеринбурзі (Росія) в п'ятницю, 28 червня, перервали концерт скандально відомого репера Хаскі в рамках музичного фестивалю Ural Music Night через тисняву, що утворилася перед сценою.

Про це повідомила прес-аташе заходу Людмила Шегал, передають "РИА Новости". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Концерт Хаскі був скасований через тисняву. А найголовніше, що натовп не прислухався до вимог охорони, проривав огорожу, палив фаєри, і ми вирішили, що буде небезпечно продовжувати проведення концерту. Це стало загрожувати безпеці та здоров'ю глядачів", – розповіла вона.

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Концерт Хаскі зірвали в Єкатеринбурзі

Концерт Хаскі зірвали в Єкатеринбурзі

Скріншот з відео

Концерт Хаскі зірвали в Єкатеринбурзі

Концерт Хаскі зірвали в Єкатеринбурзі

Скріншот з відео

Концерт Хаскі зірвали в Єкатеринбурзі

Концерт Хаскі зірвали в Єкатеринбурзі

Скріншот з відео

Відзначається, що виконавцю, який був одним з хедлайнерів заходу, довелося відключити мікрофон. "Тому що ніякої іншої можливості якось вплинути і дати зрозуміти публіці, що відбувається щось нездорове, не було", – пояснила Шегал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше репер Хаскі на знак протесту проти скасування концерту в клубі Bounce в Краснодарі заліз на дах авто і став збирати навколо себе юрбу шанувальників, за що був заарештований.

На нього завели відразу три кримінальні справи, у тому числі за незаконну організацію масового перебування громадян у громадських місцях.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А в России есть хоть кто то не скандальный?
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
На концертах Мухтарьского такой xeрни нет!! Нет людей, нет давки!
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