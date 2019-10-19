Прорив дамби під Красноярськом: з'явився список загиблих

У Росії в суботу, 19 жовтня, на території золотодобувного рудника поблизу селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба. В результаті померло щонаймеше 15 осіб. В мережі оприлюднили список загиблих.

Всі з них – чоловіки. Інформацію про померлих розмістили на сторінці Mash в Telegram.

Прорив дамби під Красноярськом Mash/Telegram

Наводимо список загиблих в трагедії:

1. Поросенов Сергій Іванович

2. Толіпов Дмитро Борисович

3. Боярськов Ігор Сергійович

4. Данілов Олександр Михайлович

5. Мазепов Олексій Вікторович

6. Пронін Віктор Вікторович

7. Свиридов Олександр Євгенович

8. Семешков Геннадій Євгенович

9. Фомічов Денис Сергійович

10. Боровський Олександр Петрович

11. Трофимов Валерій Володимирович

12. Юдін Ігор Геннадійович

13. Бельдянов Олександр Анатолійович

14. Котін Антон Михайлович

15. Максаков Павло Олександрович

Також був опублікований список зниклих станом на 15:50 19 жовтня. Серед них:

1. Козел Олександр В'ячеславович

2. Азімов Дішлод Абдужапаровіч

3. Єременко В'ячеслав Вікторович

4. Пахомов Віталій Вікторович

5. Амосов Юрій Володимирович

6. Гриценко Євген Валерійович

Список загиблих Mash/Telegram

Список зниклих Mash/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонаймеше 15 осіб.

Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

Виявилося, що дамба була побудована незаконно. На неї немає жодних документів, а наглядові органи про неї навіть не знають.

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