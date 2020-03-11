Депутат Державної думи РФ Валентина Терешкова знайшла пояснення своій пропозиції щодо обнулення термінів правління російського президента Володимира Путіна.

Під час бесіди з журналістом "Комсомольської правди" вона заявила, що про це "просили прості люди".

Терешкова пояснила свою пропозицію увіковічнити Путіна kommersant.ru

Терешкова заперечує, що у своєму виступі в Держдумі вона висловлювала думку будь-яких політичних сил.

"Та яких політичних кіл! Люди, люди! Прості люди про це просили", – заявила вона.

Журналіст також запитав, яке, на її думку, рішення ухвалить Конституційний суд РФ. На що депутат відповіла: "А ти як вважаєш?". Журналіст припустив, що воно буде позитивним. "Чому ж тоді питаєш?" - додала політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні.

Тепер рішення має ухвалити Конституційний суд РФ.

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