В Беларуси решили, что чем меньше российских пропагандистов на территории государства – тем лучше. И лишили аккредитации сразу двух сотрудников корпункта российского "Первого канала". А одного из них вообще пинком под копчик обратно в Мордор отправили.

Это не репрессии против свободы слова. Зная российские СМИ и особенно "Первый канал" я бы вообще про свободу слова тут не вспоминал. Со стороны Беларуси это самооборона или, если быть точным, гигиена. Моем руки после туалета, не едим из мусорника или с лопаты, выгоняем российских пропагандистов из страны – просто гигиена.

Сами россияне говорят, что причиной высылки и отказа в аккредитации стали негативные сюжеты про страшный коронавирус в Беларуси. Представляю себе по опыту этот сюжет. В РФ все безоблачно, Путин из бункера распугивает вирус одним своим видом, а в Минске злобные бактерии распяли мальчика в трусиках. И тетки с характерными лицами в кадре рассказывают подробности.

Кстати, очень интересный момент. При всей лояльности к России, декларируемой Лукашенко все эти годы, к пятой колонне Кремля в Беларуси всегда относились гораздо жестче, чем в Украине. Российских журналистов высылали легко и без дискуссий, если требуется – заводили уголовные дела.

С возомнившими о себе слишком много московскими попами тоже заблаговременно провели беседы в правильном формате. После чего эмиссары РПЦ сидят тише воды и ниже травы. Прекрасно понимают, что церемониться с ними никто не будет.

А на словах – братские народы на пути к союзному государству. Лукашенко далеко не так прост, как его привыкли воспринимать обыватели за границей. Так что любой вирус из РФ локализуют и лечат моментально – не запуская.

В том числе и медийный. Как говорится – камеры бывают не только на телевидении. Я бы вообще очень осторожно использовал в одном текстовом блоке слова "журналист" и "российский". Они, конечно, существуют.

Я еще и в русалок верю, в домовых, в духов леса и некоторую разумность стихий. Но "российский журналист" это исключение, а не правило. Подавляющее большинство - исполнительные пропагандону, которые претворяются журналистами. Издалека многие путают. Но мы рядом - мы видим разницу. Они могут сколько угодно показывать удостоверения, аккредитацию и рассуждать про свободу слова, но запах серы и рога с копытами выдают из с головой...