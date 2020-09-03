Пропагандисти заявили про зростання цін через отруєння Навального: мережа обурена

Російські пропагандисти заявили, що "хвороба" опозиційного політика Олексія Навального, якого отруїли в аеропорту Томська, вплине на ціни в РФ.

"Московський комсомолець" опублікував інтерв'ю з президентом Російської асоціації експертів ритейлу Андрієм Карповим під заголовком "До зими можуть подорожчати продукти: на ціни вплине хвороба Навального".

За словами Карпова, як тільки в історії з отруєнням Навального прозвучало слово "Новачок", змінилася ситуація з курсом рубля: до закриття торгів у Москві долар і євро подорожчали до російської валюти до 75 і майже 89 рублів відповідно.

"З огляду на загальну тенденцію цього року до девальвації рубля ми цілком можемо стояти на порозі нового обвалу національної валюти (востаннє масштабне падіння рубля спостерігалося в кінці 2014 року, тоді долар і євро подорожчали приблизно в 2,5 рази)", – йдеться в публікації.

Користувачі соцмереж звинуватили видання в маніпуляції.

"Не хвороба, а отруєння. Вплинуло ОТРУЄННЯ Навального своєю ДЕРЖАВОЮ. Тобто отруїли ВИ, а платити НАМ. Так дешевше і краще для життя від ВАС позбутися", – пише в Twitter A.V.

А житель Самари Олександр Плутт іронічно додав, що Навальний "навіть у комі продовжує гадити росіянам".

Скрин Twitter

Скрин Twitter

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