Пропагандисти заявили про зростання цін через отруєння Навального: мережа обурена

Російські пропагандисти заявили, що "хвороба" опозиційного політика Олексія Навального, якого отруїли в аеропорту Томська, вплине на ціни в РФ.

"Московський комсомолець" опублікував інтерв'ю з президентом Російської асоціації експертів рітейлу Андрієм Карповим під заголовком "До зими можуть подорожчати продукти: на ціни вплине хвороба Навального".

За словами Карпова, як тільки в історії з отруєнням Навального прозвучало слово "Новачок", змінилися ситуація з курсом рубля: до закриття торгів в Москві долар і євро подорожчали до російської валюти до 75 і майже 89 рублів відповідно.

"З огляду на загальну тенденцію цього року до девальвації рубля ми цілком можемо стояти на порозі нового обвалу національної валюти (в останній раз масштабне падіння рубля спостерігалося в кінці 2014 року, тоді долар і євро подорожчали приблизно в 2,5 рази)", – йдеться в публікації.

Користувачі соцмереж звинуватили видання в маніпуляції.

"Не хвороба, а отруєння. Вплинуло ОТРУЄННЯ Навального своєю ДЕРЖАВОЮ. Тобто отруїли ВИ, а платити НАМ. Так дешевше і краще для життя від ВАС позбутися", – пише в Twitter A.V.

А житель Самари Олександр Плутт іронічно додав, що Навальний "навіть в комі продовжує гадити росіянам".

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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