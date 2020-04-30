Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов і його колега Олег Кашин влаштували публічну суперечку з образами під час прямого ефіру.

Це трапилося на програмі "Соловйов. Live", гостею якої була російська журналістка Ксенія Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час включення Кашин мав поставити їй запитання, однак вирішив використати відведений йому час на звернення до Соловйова.

"З вами всерйоз взагалі ні про що не можна говорити. Ви смішний, огидний, і я хочу вам це в обличчя сказати. Вас реально ненавидить весь інтернет. Вам задоволення величезне сказати, що ви жахливий і огидний", – з усмішкою звернувся він до головного путінського пропагандиста.

Соловйов, в свою чергу, не стерпів образи і також перейшов на особистості. Собчак намагалася припинити їхню суперечку, але їй це не вдалося.

Соловйов, Собчак і Кашин Скріншот відео

"Якби ви себе бачили в дзеркало, ви б зрозуміли, що ви жалюгідна пародія на Леніна, тільки без його розуму і освіти. Ви крім "бе-бе-бе" нічого сказати не можете? Ви тільки акуратніше, у вас зморшки на лобі налилися. Не дай Бог, луснуть. У вас тремор пішов? Приберіть цього анекдотичного біженця від усіх!" – огризнувся Соловйов.

Користувачі соцмереж висміяли неадекватну поведінку обох пропагандистів, а також висловили здивування згодою Собчак відвідати ефір одіозного рупора Кремля.

"Три мерзоти на зв'язку!", "Соловйова в його власній передачі поливають. Він все по ходу. Несіть нового", "Всі троє огидні", "Де тут журналісти?", "Які огидні пики", – пишуть люди.

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