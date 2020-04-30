Пропагандисти Соловйов і Кашин зчепилися в прямому ефірі: з'явилося відео суперечки
Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов і його колега Олег Кашин влаштували публічну суперечку з образами під час прямого ефіру.
Це трапилося на програмі "Соловйов. Live", гостею якої була російська журналістка Ксенія Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Під час включення Кашин мав поставити їй запитання, однак вирішив використати відведений йому час на звернення до Соловйова.
"З вами всерйоз взагалі ні про що не можна говорити. Ви смішний, огидний, і я хочу вам це в обличчя сказати. Вас реально ненавидить весь інтернет. Вам задоволення величезне сказати, що ви жахливий і огидний", – з усмішкою звернувся він до головного путінського пропагандиста.
Соловйов, в свою чергу, не стерпів образи і також перейшов на особистості. Собчак намагалася припинити їхню суперечку, але їй це не вдалося.
"Якби ви себе бачили в дзеркало, ви б зрозуміли, що ви жалюгідна пародія на Леніна, тільки без його розуму і освіти. Ви крім "бе-бе-бе" нічого сказати не можете? Ви тільки акуратніше, у вас зморшки на лобі налилися. Не дай Бог, луснуть. У вас тремор пішов? Приберіть цього анекдотичного біженця від усіх!" – огризнувся Соловйов.
Користувачі соцмереж висміяли неадекватну поведінку обох пропагандистів, а також висловили здивування згодою Собчак відвідати ефір одіозного рупора Кремля.
"Три мерзоти на зв'язку!", "Соловйова в його власній передачі поливають. Він все по ходу. Несіть нового", "Всі троє огидні", "Де тут журналісти?", "Які огидні пики", – пишуть люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували суперечку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Уткін кинув пропагандисту виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але осромився і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили, і він має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на батл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожаби Соловйова зі статевим органом в руці.