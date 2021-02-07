Пропагандисти РФ знайшли в Німеччині будинок, де жив Навальний. Відео

Російські пропагандисти показали будинок, у якому жив опозиціонер Олексій Навальний, імовірно, після виписки з Charite.

Коротке відео з дому опублікувала у своєму Telegram телеведуча Анастасія Попова. Як пише "Московський комсомолець", йдеться, найімовірніше, про будинок у місті Ібах у гірському масиві Шварцвальд на півдні країни.

Будівля розміщена на невеликому пагорбі, а вікна зроблені до підлоги. У будинку є простора вітальня, кімната з меблями та видом на Ібах, а також невеликий басейн.

Місто розташоване недалеко від Швейцарії. Як стверджують пропагандисти, нібито саме в цьому будинку опозиціонер знімав гучний фільм про палац Путіна.

Сам Навальний не спростовував повідомлень ЗМІ про своє перебування в Ібаху.

Як відомо, Олексію Навальному стало зле й він знепритомнів 20 серпня 2020 року в літаку, що летів до Москви з Томська. В Омську його екстрено госпіталізували, а через два дні опозиціонер був доправлений до клініки Charité в Німеччині, де він перебував до своєї виписки 23 вересня.

До Росії Навальний повернувся 17 січня. На паспортному контролі в аеропорту він був затриманий, а наступного дня – заарештований. 2 лютого опозиціонер отримав вирок – 3,5 року в колонії загального режиму.