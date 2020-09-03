Пропагандисти натякнули, що Навального могли отруїти не в Росії

В ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" показали сюжет про отруєння опозиціонера Олексія Навального, де натякнули, що політика могли отруїти не в Росії.

Журналісти звернулися за коментарем до хіміка Леоніда Ринка, який є одним із розробників речовини з групи "Новачок", знайденої в організмі Навального (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами експерта, коли Навальний перебував у Росії, його симптоми не мали нічого спільного з тими, що викликає отруйна речовина.

"Найменша доза, яка була б, звузила б зіниці, якби це було фосфорне отруєння під назвою міоз. Цього не було зазначено. Тому я скажу так: на російській території у нього такого отруєння не було. Що зараз – самі розумієте, це вже відповідальність не наших медиків, токсикологів і так далі", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство закордонних справ України відреагувало на докази отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ і за кордоном.

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