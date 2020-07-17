Пропагандист із РФ заявив про "жахливу" антисанітарію в Криму

Карина Бондаренко Новини Росії 10:06, 17.07.2020 Оновлено: 10:10, 17.07.2020

Російський пропагандист Дмитро Кисельов розповів про незадовільну ситуацію з очисними спорудами в анексованому Криму.

У коментарі "Радіо Крим. Реалії" власник дачі в Коктебелі заявив, що каналізація, яка стікає в море, "заважає всьому Криму".

Кисельов додав, що відсутність каналізації заважає проведенню його фестивалів. А її будівництву перешкоджають бюрократичні процеси.

"Ну заважає, звичайно. Ми привозимо свої біотуалети. Всьому Криму заважає відсутність каналізації. Це жах – відсутність каналізації в Коктебелі. Це кошмар, це антисанітарна обстановка, люди хворіють, це неправильна історія", – сказав пропагандист.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Криму місцева "влада", незважаючи на практично зірваний курортний сезон, так і не привела публічну інфраструктуру в нормальний вигляд, щоб зробити відпочинок туристів більш комфортним.

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