Пропагандист із РФ заявив про "жахливу" антисанітарію в Криму

Російський пропагандист Дмитро Кисельов розповів про незадовільну ситуацію з очисними спорудами в анексованому Криму.

У коментарі "Радіо Крим. Реалії" власник дачі в Коктебелі заявив, що каналізація, яка стікає в море, "заважає всьому Криму".

Кисельов додав, що відсутність каналізації заважає проведенню його фестивалів. А її будівництву перешкоджають бюрократичні процеси.

"Ну заважає, звичайно. Ми привозимо свої біотуалети. Всьому Криму заважає відсутність каналізації. Це жах – відсутність каналізації в Коктебелі. Це кошмар, це антисанітарна обстановка, люди хворіють, це неправильна історія", – сказав пропагандист.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Криму місцева "влада", незважаючи на практично зірваний курортний сезон, так і не привела публічну інфраструктуру в нормальний вигляд, щоб зробити відпочинок туристів більш комфортним.