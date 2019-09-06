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8 вересня • оновлено в 11:30
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Проник у вікно і бив шокером: під Москвою напали на главу ЦВК

8.2т Читати матеріал російською

У Підмосков'ї (Росія) скоєно розбійний напад на будинок голови Центральної виборчої комісії Елли Памфілової.

У МВС РФ повідомили, що грабіжник декілька разів ударив її електрошокером, передають "РИА Новости".

"Зловмисник у масці через вікно проник у її будинок, неодноразово вдарив господиню електрошокером, після чого втік", — йдеться в повідомленні.

Елла Памфілова

Елла Памфілова

НТВ

Російські ЗМІ уточнили, що чиновниця лягла спати досить рано, приблизно о 23:00, оскільки наступного дня було призначено важливий захід, але вже через декілька годин її розбудила кішка.

"Памфілова спустилася вниз і натрапила на чоловіка в масці. Вона кинулася у бій, метнула в непроханого гостя стілець, але грабіжник виявився спритнішим і декілька разів ударив жінку електрошокером. Елла не відступала, продовжувала дряпатися і бити злочинця. В кінці-кінців той зрозумів — перемоги не буде. Ще декілька разів застосував електрошокер і втік", — наголошується в повідомленні.

У селищі, де живе Памфилова, посилили охорону. Кілька охоронців патрулюють територію, в'їзд за перепустками.

В результаті нападу вона пошкодила палець на руці і отримала травму від електрошокера в районі живота. Памфілова заявила, що не збиралася оприлюднити інформацію про напад на неї: "Держусь як можу, звичайно, мені боляче".

За вказаним фактом порушено кримінальну справу, керівництво МВС взяло її на контроль.

Також наголошується, що Памфілова 6 вересня бере участь у конференції в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на залізничній станції група невідомих напала на військовий ешелон. Охоронець був змушений застосувати зброю і застрелив одного з нападників.

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Маскова Илона
Маскова Илона
Или, хомячок навального, или, опарыш животного соболь... К бабке не ходи!
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Маскова Илона
Маскова Илона
Перепил Недо, ваш ник красноречиво объясняет ваш бред...
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Перепил Недо
Перепил Недо
Маскова Илона, ни фига, работник политуправления москальской армии, для создания очереной легенда вроде 28 памфиловцев, и персонаж выбрали с соответствующим погонялом.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Применяя электрошокер, этот подлец приговаривал : " Следующие выборы должны быть с феноменальной цифрой 99% - "за". "Ты поняла"?
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Мосин Клим
Мосин Клим
бред сивой кобылы. пуйло прикрыает элочку, от обструкции за недопущение демкандидатов до мацковских выборов.
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