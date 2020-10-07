Промисловець Олег Дерипаска врятував із полону українця, якого викрали пірати Нігерії

Російський підприємець українського походження Олег Дерипаска врятував із піратського полону в Нігерії п'ятьох людей.

Серед них – трьох росіян, а також одного українця та гвінейця, повідомив Telegram-канал Mash у вівторок, 6 жовтня.

Зазначається, що в травні цього року нігерійські пірати в Гвінейській затоці напали на морські судна "Ріо Мітонг" і "Джіблоо". Унаслідок нападу двох членів екіпажу було поранено, а моряків Олексія Перфільєва, Валентина Нечая і В'ячеслава Сечіна захоплено в полон. Пірати помістили заручників у наметовий табір у джунглях недалеко від Лагоса. А родичам африканські послідовники капітана Флінта пригрозили, що якщо не отримають викуп, то почнуть вбивати заручників. Кілька разів пірати серйозно погрожували вивести моряків на розстріл.

За п'ять місяців бранцям довелося пережити побої, знущання, захворювання малярією. А врятувати моряків вдалося лише після того, як їхні родичі звернулися по допомогу до бізнесмена Олега Дерипаски. Дерипаска добре знає специфіку африканських країн і не раз допомагав визволяти заручників. У 2016 році він допоміг гвінейцям перемогти спалах вірусу Ебола, побудувавши найсучасніший в Західній Африці медичний центр.

Після втручання Дерипаски вдалося звільнити з полону не тільки трьох моряків, але також українця (його звуть Олександр Балашов) і гвінейця.

Зараз усі врятовані в безпеці, перед поверненням на Батьківщину вони проходять медичний огляд. "Стан їх здоров'я задовільний", – повідомляє посольство Росії в Нігерії.

Олег Дерипаска народився в Нижньогородській області, але, за повідомленнями ЗМІ, має українське коріння. На честь свого діда, українця Тимофія Дерипаска, який загинув в Австрії в 1945 році, він побудував в місті Лаа-ан-дер-Тайя православний храм.