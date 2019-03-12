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Проломлений череп і відкриті очі: з'ясувалися моторошні деталі таємниці перевалу Дятлова

1.6тЧитати матеріал російською

Експерти розкрили подробиці загибелі ще одного учасника групи Ігоря Дятлова Рустема Слободіна.

За словами родичів, він був витривалим і спортивним, досвідченим туристом, але це не врятувало його від загибелі у снігах із проломленою головою, пише "Газета.ру".

Труп Рустема був знайдений одним із перших.

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Рустем Слободін

Рустем Слободін

Архівне фото

"5 березня щупами вдалося виявити труп Слободіна. Труп Слободіна був виявлений у тому місці, де до цього систематичний пошук не проводився. Труп Слободіна перебував під шаром снігу в 12 – 15 см, знайшли його Карелін і солдати з групи лейтенанта Потапова. Труп лежав обличчям униз, головою в бік намету, ліва рука відкинута вбік, а права рука стиснута в кулак і підведена до грудей. Нога права підібрана до живота, на нозі валянок. Другий валянок був відсутній", — розповів на допиті знайомий групи Дятлова Євген Масленников, який брав участь у пошуковій операції.

Лоб, ніс, шия, щоки були у дрібних саднах і подряпинах, під носом — запеклася кров. Ліва лобова кістка зламана. На обличчі — крижаний наріст: перед смертю Рустем дихав у сніг, відзначають експерти.

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В акті дослідження трупа зазначено, що той міг отримати перелом при ударі головою об лід або камені.

Після смерті очі Рустема так і залишилися відкритими — це було видно з плям Лярше, трикутних зморщених ділянок на рогівці, які з'являються через її висихання.

Мертвий Рустем Слободін

Мертвий Рустем Слободін

Архівне фото

"Смерть Слободіна наступила від дії низької температури (замерзання) про що свідчать: набряк мозкових оболонок, повнокров'я внутрішніх органів, плями Вишневського на слизовій шлунка, відмороження пальців верхніх кінцівок третього, четвертого ступеня", — підсумував судмедексперт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Юдін, який єдиний вижив у перевалі Дятлова, розповів, як його врятувала хвороба. Всю решту життя він присвятив пошукам причини трагедії і просив поховати його поруч із загиблими друзями.

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