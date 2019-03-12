Проломлений череп і відкриті очі: з'ясувалися моторошні деталі таємниці перевалу Дятлова

Експерти розкрили подробиці загибелі ще одного учасника групи Ігоря Дятлова Рустема Слободіна.

За словами родичів, він був витривалим і спортивним, досвідченим туристом, але це не врятувало його від загибелі у снігах із проломленою головою, пише "Газета.ру".

Труп Рустема був знайдений одним із перших.

Рустем Слободін Архівне фото

"5 березня щупами вдалося виявити труп Слободіна. Труп Слободіна був виявлений у тому місці, де до цього систематичний пошук не проводився. Труп Слободіна перебував під шаром снігу в 12 – 15 см, знайшли його Карелін і солдати з групи лейтенанта Потапова. Труп лежав обличчям униз, головою в бік намету, ліва рука відкинута вбік, а права рука стиснута в кулак і підведена до грудей. Нога права підібрана до живота, на нозі валянок. Другий валянок був відсутній", — розповів на допиті знайомий групи Дятлова Євген Масленников, який брав участь у пошуковій операції.

Лоб, ніс, шия, щоки були у дрібних саднах і подряпинах, під носом — запеклася кров. Ліва лобова кістка зламана. На обличчі — крижаний наріст: перед смертю Рустем дихав у сніг, відзначають експерти.

В акті дослідження трупа зазначено, що той міг отримати перелом при ударі головою об лід або камені.

Після смерті очі Рустема так і залишилися відкритими — це було видно з плям Лярше, трикутних зморщених ділянок на рогівці, які з'являються через її висихання.

Мертвий Рустем Слободін Архівне фото

"Смерть Слободіна наступила від дії низької температури (замерзання) про що свідчать: набряк мозкових оболонок, повнокров'я внутрішніх органів, плями Вишневського на слизовій шлунка, відмороження пальців верхніх кінцівок третього, четвертого ступеня", — підсумував судмедексперт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Юдін, який єдиний вижив у перевалі Дятлова, розповів, як його врятувала хвороба. Всю решту життя він присвятив пошукам причини трагедії і просив поховати його поруч із загиблими друзями.

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