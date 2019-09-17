"Проблеми з контролем": озвучено можливу причину вибуху у вірусному центрі РФ

Російський еколог припустив, що причиною вибуху у державному науковому центрі вірусології "Вектор" могло стати недбале ставлення працівників до своїх обов'язків.

Таку думку OBOZREVATEL висловив керівник проєкту енергетичного відділу російського Greenpeace Рашид Алімов. "Вибух у місці зберігання вірусів демонструє недбале ставлення, аналогічне тому, що робить Росатом і військові – якщо згадати останні випадки", – сказав він.

Еколог визнав: "Кількість таких випадків останнім часом зросла".

"Не роблячи стратегічних висновків, все ж таки можна сказати, що ми хотіли б сподіватися, що це випадковий збіг, а не проблеми з механізмами контролю і керування", – наголосив він.

Дослідження вірусу в лабораторії, ілюстрація Журнал "Експерт"

Нагадаємо, "Вектор" розташований поблизу Новосибірська. Він є найбільшим у Росії науково-виробничим комплексом. За часів Радянського Союзу тут розроблялася біологічна зброя і зберігалася унікальна колекція культур мікроорганізмів, зокрема, вірус віспи і збудники лихоманки Ебола.

Як писав MedOboz, лихоманка Ебола – вкрай небезпечне захворювання, пов'язане з високим ризиком смерті. У хворого підвищується температура тіла до 39-40 градусів, виникають сильні головні і м'язові болі, сухість у роті, болі у грудній клітці, лихоманка, блювота, діарея з домішкою крові у калі, амімічне обличчя, запалі очі, на 5-7 добу хвороби спостерігається кіроподобний висип, виникає загальмованість і сплутаність свідомості.

Хворих на лихоманку Ебола ізольовують у спеціальні бокси, до них допускається тільки спеціально підготовлений персонал. Люди, які були у контакті із хворим, також вміщуються до окремого боксу на карантин і спостерігаються протягом 21 дня. У разі підозри на зараження вводять специфічний імуноглобулін.

Віспа являє собою небезпечне гостре вірусне захворювання. У зараженої людини підвищується температура тіла, з'являється біль у м'язах, головний біль, ломота у тілі, часто спостерігаються нудота і блювота. На 4-й день з'являється геморагічний висип, що переходить у папули, а потім у пухирці, які лопаються і залишають після себе рубці.

Основним способом профілактики віспи є вакцинація. Вірогідність зараження нещепленої людини є практично стовідсотковою.

Як писав OBOZREVATEL, у понеділок, 16 вересня, на "Векторі" прогримів вибух. НП трапилася на п'ятому поверсі шестиповерхового залізобетонного лабораторного корпусу у приміщенні санпропускника, у якому проходив ремонт. Після цього виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, яка пізніше була ліквідована. Глава наукового міста Кольцово Микола Красніков, який побував на місці НП, повідомив, що загрози біологічної небезпеки немає, ситуація перебуває під контролем. Причина вибуху поки що не встановлена.

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