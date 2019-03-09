|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Про це не говорять РосЗМІ: кримчани масово отримують українські паспорти

6.6тЧитати матеріал російською

Жителі тимчасово окупованого Криму почали масово купувати українські паспорти.

Як пише в своєму блозі Антон Александров, кримчани отримують паспорти заради навчання, бізнесу або безвізу.

"І начебто тут немає нічого кримінального, однак те, що я, весь прошаренний у таких питаннях, чую за цю тему в перший раз — мене насторожило. Раз я про неї не знаю, значить дана тема табуйована в російських ЗМІ, а ось це вже цікаво", — розмірковує Антон.

Чоловік приходить до висновку, проблема досягла такого рівня, що стала носити не побутовий характер, а політичний.

Про це не говорять РосЗМІ: кримчани масово отримують українські паспорти

"Тобто, люди їдуть за українським паспортом вже не задля вирішення конкретного матеріального завдання, а про всяк випадок. Хіба мало чого. Сьогодні одна влада, а завтра інша. Прийдуть знову Петлюрівці, а у тебе українського паспорта нема", — підкреслив Антон.

Новини
Умеров розповів про велику проблему окупантів Криму через Україну

Користувачі Twitter в цілому різко відреагували на таке спостереження і їдко посміялися над владою окупованого Криму.

"Вони зрозуміли тому, що очікувана ковбаса по" 2.20 "так і не прийшла", — пише користувач Серьога.

Про це не говорять РосЗМІ: кримчани масово отримують українські паспорти

"У Кремлі все прекрасно розуміють. На сьогоднішнє покоління кримчан ніхто ставку і не робить. Сьогодні в Криму йде масова заміна аборигенів на всіх виключення керівних посадах. Аж до кербуда корінних кримчан в майбутньому на керівних постах не буде", — пише ще один користувач.

Про це не говорять РосЗМІ: кримчани масово отримують українські паспорти

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму назріває серйозна екологічна катастрофа, йде активне утворення солончаків. Жителів півострова в цьому році чекають великі проблеми з водою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
8
Смішно
25
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А чо ваши филькины грамоты можно купить????и много дебилов? За рубли ...гривны...иль валюту....???что может быть смешнее с утра прочитать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, дегенерат паРАшный без нашего паспорта...Вот сука и воет, шо шакал на Луну!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
і нахуя нам потрібні кримські підораси?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Trail Blóðug, от это точно! Твари продажные свой подлый выбор сделали! И висеть сукам на заборе - рядом с недобитыми расеянами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
По плану глобалистов границ между государствами быть не должно,да и сами государства должны будут исчезнуть капиталу нужна свобода движения ,рабсилы в том числе .отсюда идёт то что в так наз.европе ,понятие "патриотизм"пытаются размыть. ..это и эмигранты хуй знает откуда и конфликты провоцирующие потоки..короче все далеко не так .как чешет СМИ .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Elonka Elonka, сучонка - шо такое? С правописанием у ублюдка совсем плохо? Дебила на паРАше не научили элементарным правилам пунктуации? От же дерьмо понабирали на расее в тролли!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги