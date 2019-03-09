Про це не говорять РосЗМІ: кримчани масово отримують українські паспорти

Жителі тимчасово окупованого Криму почали масово купувати українські паспорти.

Як пише в своєму блозі Антон Александров, кримчани отримують паспорти заради навчання, бізнесу або безвізу.

"І начебто тут немає нічого кримінального, однак те, що я, весь прошаренний у таких питаннях, чую за цю тему в перший раз — мене насторожило. Раз я про неї не знаю, значить дана тема табуйована в російських ЗМІ, а ось це вже цікаво", — розмірковує Антон.

Чоловік приходить до висновку, проблема досягла такого рівня, що стала носити не побутовий характер, а політичний.

"Тобто, люди їдуть за українським паспортом вже не задля вирішення конкретного матеріального завдання, а про всяк випадок. Хіба мало чого. Сьогодні одна влада, а завтра інша. Прийдуть знову Петлюрівці, а у тебе українського паспорта нема", — підкреслив Антон.

Новини Умеров розповів про велику проблему окупантів Криму через Україну

Користувачі Twitter в цілому різко відреагували на таке спостереження і їдко посміялися над владою окупованого Криму.

"Вони зрозуміли тому, що очікувана ковбаса по" 2.20 "так і не прийшла", — пише користувач Серьога.

"У Кремлі все прекрасно розуміють. На сьогоднішнє покоління кримчан ніхто ставку і не робить. Сьогодні в Криму йде масова заміна аборигенів на всіх виключення керівних посадах. Аж до кербуда корінних кримчан в майбутньому на керівних постах не буде", — пише ще один користувач.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму назріває серйозна екологічна катастрофа, йде активне утворення солончаків. Жителів півострова в цьому році чекають великі проблеми з водою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!