З жахом спостерігаю формування нового культу в російському суспільстві. Виявилося, що запитати у Навальному про його ставлення до Криму стало на порядок небезпечніше, ніж критикувати Путіна. За виступ проти путінізму ви отримаєте закордонний грант, тоді як за питання про те, чи збирається головний опонент Путіна виводити війська з окупованих територій і припиняти смертовбивства по периметру, ви піддастеся суспільному остракізму, соціальній ізоляції, звинуваченням у співпраці з ворогами і, як мені підказують, "втратите аудиторію".

Виявляється, що нас знову, навіть на тлі сповзання колишнього вождя в яму з політичними трупами, змушують робити вибір між фінансовим добробутом і схилянням перед новим вождем. Російське суспільство ходить по дурному колі самодержавства, в якому змінюється тільки актор, але не сам зміст головної ролі, не персонаж, не плин річки, яка раз по раз виносить нас на берег мертвих кісток з ідолом, який підноситься над ними.

Чому необхідно вимагати від Навального пояснень з приводу його зовнішньої політики саме зараз, коли він пережив замах? Саме тому! Рівно у зв'язку з колосально збільшеною політичною вагою, придбаної Олексієм в результаті блискучої операції, яку він провів проти опонентів, маючи в своєму розпорядженні незрівнянно менші в порівнянні з Кремлем ресурси і використовуючи, по суті, лише свої особисті переваги.

Ті, хто зараз намагаються поставити під сумнів факт отруєння Навального, ведуть себе не просто інфантильно: вони маргіналізують саму повістку, пов'язану з нашим правом цікавитися у Олексія, чи готовий він відмовитися від імперських установок і практик. Важливий саме цей пункт – пункт, пов'язаний з цінностями, програмами та ідеями Навального, а не з фактами, пов'язаними з його отруєнням. Факти очевидні: по путінізму тільки що був нанесений найстрашніший удар за всю історію його існування.

У ментальному сенсі впав останній ідеологічний бастіон Кремля – міф про всесильність його спецслужб. По суті, Путін після історії "Кудрявцев-гейт" – це російський "Лукашенко", тобто людожер, який тримається при владі виключно силою багнетів, тоді як останні "щирі" співчуваючі біжать з потопаючої греблі.

Проблема давно вже не в Путіні – він політичний труп, як і його білоруський колега, особливо після грандіозної поразки в сутичці з Навальним. Проблема тепер в неясності намірів самого Навального, який прагне до влади і отримує тепер – на тлі збільшення небачених сил – карт-бланш на президентство. Чи стане він заручником самодержавної інтенції російського суспільства або, принісши себе в жертву історії, стане його визволителем, якого проклянуть сучасники і вшанують нащадки?

На жаль, політичний анамнез Навального поки не дає нам ніяких надій на вихід з тюрми народів. Його зневажливі висловлювання про іноземні народи, його відкрита підтримка Путіна в агресії Росії проти Грузії, його відмова повертати Крим Україні і його повне мовчання про окупаційну політику Росії в цілому – все це не може не викликати тривогу.

Однак якщо до застосування Новачка проти Навального його позиція залишалася позицією нехай і впливового, але блогера, то нині, після кардинальної зміни політичного ландшафту, ці моменти перестають бути приватною думкою Олексія і стають його больовими точками як кандидата на президентську посаду – як офіційної особи, готового представляти Україну на міжнародному рівні.

Я особисто випустив десятки відеороликів на підтримку Олексія, що зібрали в сукупності мільйони переглядів – і збираюся продовжити в тому ж дусі. Все це було зроблено заради конкретної людини, яка ледь не загинула від жахливої садистської атаки, здатної зробити його інвалідом. Атаки, яка ледь не погубила Кара-Мурзу, Верзилова, Скрипаля і Чарлі Роулі – і яка вбила деяких інших, включаючи Дон Стерджеса і Ківеліді.

Проте, той факт, що Олексій пережив 18-денну кому, не означає, що ми повинні назавжди втратити саме право обговорювати його політичну програму. Питання про те, чи збирається Навальний в перший же день свого президентства виводити війська з України, Грузії, Сирії, Молдови, Карабаху, Лівії, з кіберпростору і взагалі звідусіль – це не просто про міжнародне право.

Це про те, чи готовий Олексій поставитися до родичів десятків тисяч загиблих в цих війнах, розв'язаних його країною, з таким же трепетом, з яким ми поставилися до самого Олексія, коли проти нього справили атаку люди, які скидали протибункерні бомби на дітей в Алеппо.

Переглядаючи виступ Олексія на Ехо Москви трирічної давності, я з розчаруванням зрозумів, що, звичайно, в разі отримання влади Навальний не збирається повертати півострів Україні. Питання ведучого, на який Гаррі Каспаров, який колись висував свою кандидатуру на пост президента Росії, дав би просту і чітку прозахідну відповідь, Олексія поставив у глухий кут. Тяжко було бачити, як людина метається між умовами Будапештського меморандуму і гулом мільйонів мертвих душ, які наполегливо вимагають залишити їм на розтерзання кримський "бутерброд". Навальний міг би вимовити прості фрази: Крим – повертаємо, репарації Україні – виплачуємо, війська з півострова і окупованих районів Донбасу – виводимо, в українців – просимо вибачення.

Росіяни, які опинилися на цих захоплених територіях, будуть вирішити, на чиїй території і під чиєю юрисдикцією проживати далі, але без будь-якого нав'язування Україні обов'язків по утриманню цих громадян: то, що вони волею пропаганди, історії і дурості виявилися на українських територіях – це вина Росії, а не України.

Однак замість того, щоб проговорити ці елементарні чергові істини, що відповідають рівню будь-якого західного політика, Навальний вважав за краще в черговий раз запропонувати "чесний референдум" за участю ЄС, України та Росії, потім додати, що Україна, "швидше за все, не погодиться", а потім резюмувати, що "за останній час жоден територіальний конфлікт так і не був вирішений" і що "ні президент Навальний, ні президент Путін" не впораються з цією проблемою.

Чи змінилася позиція Навального з 2017 року? Якщо так, я був би щасливий почути це. Однак поки я тільки бачу карту Росії з російським же Кримом в ролику Навального – і не чую простих відповідей, як не чують їх і багато інших, включаючи іменитих політологів, як би виступають за демократизацію Росії. Всі вони прекрасно розуміють, що мова йде про ризик збереження кривої шовіністичної дороги, яка і після Путіна буде приводити російське суспільство до розбитого корита зовнішньої агресії, яка знищує, в кінцевому результаті, не жертву агресії, а самого агресора – російського держава.

Всі розуміють це – і, тим не менш, мовчать, боячись втратити вплив, підтримку, а, отже, і гроші. Вдумайтеся: чи не здається вам абсурдною ситуація, в якій ми боїмося задавати питання Навальному ще до того, як він прийшов до влади? Чи не відчуваєте Ви тут хладного дихання черговий інкарнації тоталітаризму, в якому стираються індивідуальні відмінності в догоду кумиру, в якому вас труять за висловлення власної думки, в якому вас осікається за спробу засумніватися?

Кращою і найбільш трагічною тут бачиться ситуація з Тимуром Олевський. Його історія ілюстративна не тільки самою формою вираження вибачення, але і подальшої відповіддю Олексія – лідера, який претендує на об'єднання, а не знищень своїх співвітчизників. У Навального була тисяча можливостей зробити так, щоб Тимур зберіг социабельность: простих слів підтримки вистачило б. Замість цього ми почули вражаючі по емоційної підгрунтя висловлювання в дусі "туди тобі, в соціальний пекло, і дорога".

Невже вам, російським інтелектуалам, чи не набридло бути заручниками натовпу і її ватажків? Невже не хочеться усвідомити свою самість у відриві від патріарха? Невже вам подобається залишатися рабами Едіпового комплексу? Коментарі, які можна побачити під моїми текстами про Навальний, свідчать про те, що багато росіян продовжують робити вибір на користь все тих же стадних комплексів, міцно утримують їх розум в клітці, яку дбайливо вибудував черговий власник тисячолітнього монархічного стрижня.

Ще більш складний може виявитися ситуація для сусідніх народів в президентство Навального. Якщо він не зважиться відмовитися від самодержавства, то не відмовиться і від його головного стовпа – армії і силових структур. Я буду радий помилятися, але хіба не насторожує вас його репліка 2018 року про те, що "Росія потребує ядерної паритеті з США"? Замість того, щоб заявити курс на повну ліквідацію ядерної зброї – цього єдиного драйвера практичного російського имперства – він збирається продовжувати зберігати в спиртовому розчині моторошного виродка, що дістався йому від титанів епохи холодної війни?

Ставлення до ядерної зброї – це сигнал, що посилається всьому ненажерливому силового блоку: "Я з вами!" Що ми повинні думати про програму Олексія далі, крім того, що ніяких надій на згортання російського мілітаризму не передбачається? Боротьба з корупцією, обіцяна Навальний, в цьому контексті виглядає як продовження путінської програми переозброєнь, тільки вже на зовсім новому – "дорослому" – рівні, коли до "перспективних ЗРК" буде доходити не 5, а 95 відсотків коштів, що виділяються?

Так, це поки тільки найгірший сценарій, а не реальність. Але чи є гарантії, що він не реалізується в умовах того, що ми нічого не знаємо про плани Олексія деокупувати сусідів, зате точно знаємо, що він хоче зміцнювати ядерний арсенал країни? Чи немає ризику того, що "Прекрасна Росія майбутнього" стане всього лише черговим варіантом автомата "Калашникова" – все з тим же нещадним колективізмом, тільки вже без корупції і з ресурсом у вигляді військових інженерів, які, на відміну від попередників, будуть витрачати гроші не так на італійські вілли, а на будівництво ракет з ядерним двигуном?

Справжніх, що не бутафорських? Подивіться на Китай і додайте до нього енергійну і нещадну мгногомілліонную зграю ідолопоклонників – такої долі ви, росіяни, хочете собі і своїм нащадкам? Запуск авіаносців і місячних програм під горді російські марші в включеному Криму?

В інформаційному плані ми з вами, включаючи мене, зробили за ці роки колосальну роботу по руйнуванню путінської конструкції брехні. Ми поклали життя на це. Нового царя ми просто не переживемо і повинні зробити все, щоб наші труди пройшли не дарма. Знищити путінський режим – це півсправи. Знищити колективне несвідоме, що вирощує путіних із століття в століття – куди більш складне завдання.

Займатися саморефлексії треба вже зараз. Я зовсім не кажу про неминучість реалізації наведеного вище сценарію. Почуйте мене. Я говорю про те, що МОЖЕ відбутися і що ТРЕБА робити для того, щоб цього точно не сталося. Якщо ми починаємо побоюватися міркувати і дискутувати про подібні ризики просто зі страху перед аудиторією Навального, то чого ми варті як громадські діячі? І це зараз, на початку політичної кар'єри Навального! Що буде в самий її розпал?

Ми, по суті, всього лише просимо Олексія проявити таку ж людяність до жертв російської агресії, яку виявили до нього ми все, включаючи не-росіян, коли він був при смерті. Якщо ми боїмося промовляти навіть це, то ми просто переходимо в нову фазу самоцензури, яка нічим не краща за попередню і яка одного разу приведе наших нащадків до тієї ж точки депресії, в якій перебуваємо зараз самі. День бабака, розтягнутий на століття – найгірше, що може трапитися, якщо росіяни не проявлять безстрашність і не почнуть хоча б піднімати "незручні" для російського духу питання перед Олексієм Навальним і його командою.

Якщо ви думаєте, що я нічим не ризикую, то сильно помиляєтеся: медіа-професіонали – а серед тих, хто читає цей текст такі є – прекрасно розуміють, скільки особисто я і моя сім'я можемо втратити після такої статті, як ця. Я повністю незалежний у комерційному плані – а це означає, що насправді повністю залежимо. Від вас. Від аудиторії.

В першу чергу, від російської, частка якої доходить до 80 відсотків в окремих відеоматеріалах. Навальний теж залежимо від аудиторії і перед ним теж стоїть вибір: розповісти нам, чи збирається він покінчити з політикою колоніалізму – або продовжувати залишатися в полоні у тих, хто таємно чи явно жадає "імперської величі", тільки вже з новим Цезарем, а не тим , у якого від старості відвалюється ніс. Я б на його місці почав з публічного вибачення перед Грузією за підтримку війни в 2008 році.

Фільм "Апокаліпсис сьогодні" – рівно про це. Про сигналі, який посилає визволитель, що ліквідує главу культу і після цього кидає зброю. Слідом за ним розлучаються з автоматами і загіпнотизовані учасники меси, навчені тільки одному – мімікрувати. У Олексія буде тільки один шанс закінчити апокаліпсис. Я дуже розраховую, що він скористається ним.

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