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11 квітня • оновлено в 17:56
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Пробка з "швидких" у лікарні в Хімках: з'явилися нові дані

33.5т
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Екстрені служби в Москві (Росія) підтвердили наявність величезних пробок із "швидких", тому що лікарі не встигають оперативно прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

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Так, затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій Федерального медико-біологічного агентства в місті Хімки Московської області, пише видання "Life" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що за добу медичний центр вже розмістив понад 100 осіб, проте пробка з карет швидкої допомоги все ще є. За словами очевидців, в ній стоїть близько 50 машин.

В оперативному штабі Москви по боротьбі з COVID-19 також підтвердили, що у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою потік пацієнтів за останні дні дійсно збільшився. Там додали, що всі пацієнти, доставлені машинами швидкої допомоги, будуть поміщені в стаціонар і отримають необхідну медичну допомогу.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі, пишуть "Известия".

"Лікарні в Москві в умовах поширення коронавірусу працюють надзвичайно напружено, в героїчному режимі", – сказав він.

Станом на суботу, 11 квітня, в Росії зафіксовано 13 584 випадки коронавірусу. За минулу добу кількість заражених збільшилася на 1 667 осіб. Від COVID-19 померли вже 106 осіб, з них 16 - за останню добу.

Пробка з швидких у лікарні в Хімках

Пробка з швидких у лікарні в Хімках

facebook.com/oleg.pyhtin

Пробка з швидких у лікарні в Хімках

Пробка з швидких у лікарні в Хімках

facebook.com/oleg.pyhtin

Крім того, на всіх в'їздах до Москви почали чергувати наряди ДАІ, повідомляє "ТАСС". За інформацією "Baza", поліцейські запитують у водіїв причину приїзду в місто, просять показати пропуск і реєстрацію. Якщо вони відсутні, машину розгортають і відправляють назад.

"В даний час в цілодобовому режимі співробітниками поліції проводиться патрулювання всіх районів столиці. Крім того, на всіх в'їздах в місто працюють наряди Державтоінспекції, які контролюють пересування транспорту, уточнюють у громадян причину в'їзду в столицю", – повідомив начальник пресслужби Московського управління МВС Володимир Васенін.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих коронавірусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Москва
Тег
швидка допомога
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семенов Александр
семенов Александр
От такого количества, увиденных на фото скорых, у патрыотв проравло шаровары
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1
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Alex Mak
Alex Mak
Джонсон Саймон Ф., такого бидла, як він, тільки напалмом.
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1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
семенов Александр,тварь,надеюсь ты в одной из них.
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5
1
Гоша Злой
Гоша Злой
зачем нам новости из-за поребрика? пусть варятся в своем котле сами как хотят
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2
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Моя полиция меня бережет?» - радовался коронавирус, глядя, как полицейские штрафуют здоровых.
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