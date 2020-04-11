Екстрені служби в Москві (Росія) підтвердили наявність величезних пробок із "швидких", тому що лікарі не встигають оперативно прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

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Так, затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій Федерального медико-біологічного агентства в місті Хімки Московської області, пише видання "Life" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що за добу медичний центр вже розмістив понад 100 осіб, проте пробка з карет швидкої допомоги все ще є. За словами очевидців, в ній стоїть близько 50 машин.

В оперативному штабі Москви по боротьбі з COVID-19 також підтвердили, що у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою потік пацієнтів за останні дні дійсно збільшився. Там додали, що всі пацієнти, доставлені машинами швидкої допомоги, будуть поміщені в стаціонар і отримають необхідну медичну допомогу.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Москві склалася важка ситуація з коронавірусом і лікарні працюють в авральному режимі, пишуть "Известия".

"Лікарні в Москві в умовах поширення коронавірусу працюють надзвичайно напружено, в героїчному режимі", – сказав він.

Станом на суботу, 11 квітня, в Росії зафіксовано 13 584 випадки коронавірусу. За минулу добу кількість заражених збільшилася на 1 667 осіб. Від COVID-19 померли вже 106 осіб, з них 16 - за останню добу.

Пробка з швидких у лікарні в Хімках facebook.com/oleg.pyhtin

Пробка з швидких у лікарні в Хімках facebook.com/oleg.pyhtin

Крім того, на всіх в'їздах до Москви почали чергувати наряди ДАІ, повідомляє "ТАСС". За інформацією "Baza", поліцейські запитують у водіїв причину приїзду в місто, просять показати пропуск і реєстрацію. Якщо вони відсутні, машину розгортають і відправляють назад.

"В даний час в цілодобовому режимі співробітниками поліції проводиться патрулювання всіх районів столиці. Крім того, на всіх в'їздах в місто працюють наряди Державтоінспекції, які контролюють пересування транспорту, уточнюють у громадян причину в'їзду в столицю", – повідомив начальник пресслужби Московського управління МВС Володимир Васенін.

Ви бачили коли-небудь пробки з "швидких"? Ні? А ось в москві це відбувається сьогодні. Зате пограли в "канікули" замість карантину. Зате поміркували на тему "а в Швеції", "а в Білорусі", про масонську змову і т.д. І це при тому, що в Москві до сих пір не закрита метро. Успіхів. pic.twitter.com/EvxBSmaDlR - Сергій Наумович (@sergonaumovich) April 10, 2020

в Москві СВАО північ Мск. Вулиця Стартова. Госпіталь ветеранів воєн. На кордоні з МКАДом. На північ від - Митищі https://t.co/4Of4HKdIlO - пö Ярославка (@ nord_ost2020) April 10, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих коронавірусом.

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