Как сказал учёный Стивен Хокинг,

Наша жизнь – как чёрная дыра,

Что сегодня вспоминать про допинг,

Если допинг был уже вчера?

Кто-то в детстве тырил по карманам –

Что его, сейчас тащить на суд?

Ваш мочи анализ нафига нам,

Если ясно: русские не ссут!

Не жалеем, не зовём, не плачем,

Тот, кто судит – будет сам судим.

Новая олимпиада будет, значит,

И на ней мы тоже победим!

В Токио мы всем начистим рыло!

Запретить хотят российский флаг?

Пусть сперва ответят за Курилы!

Пусть вернут затопленный "Варяг"!

Чтобы мы могли легко и гордо

Рушить планы западных мудил

Министерство обороны спорта

Президент России учредил.

Министерским погрозить портфелем

Сможет кто заклятому врагу?

Сами догадаться не сумели?

Объясню: Сергей. Сергей Шойгу.

Каждому дебилу очевидно:

Чтоб добиться доблестных побед,

Спорт в России должен быть гибридным,

Под простым девизом "нас там нет".

Расцветали сакуры и груши,

Ржал в конюшне самурайский конь,

Тут выходит на берег "Катюша",

И Шойгу командует: - Огонь!

Новини Россию отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Задрожат болельщиков сердечки

В миг, когда войдёт на стадион

Вежливых спортивных человечков

Боевой ударный батальон.

На трибунах точно станет тише:

Из какой бы ни был ты страны,

Видя олимпийских наших мишек,

Точно сдашь анализы в штаны.

Думаю, что объяснять не надо:

Сразу перестанут нам дерзить.

WADA против аргументов "Града"

Ничего не сможет возразить.

Смотрят олимпийских флагов кольца

На Руси спортивные полки.

В них шагают только добровольцы,

В бой идут одни отпускники!

Балаклавы, камуфляж, плечисты,

Судя по винтовкам за спиной,

Впереди идут биатлонисты,

Все на лыжах, несмотря на зной.

Женская гимнастика шагает,

Тоже держит на победу курс.

Бородаты? Я вас умоляю!

Чем мы хуже, чем Кончита Вурст?

В камуфляже под цвета газона

Сборная футбольная не зря:

Скрытно подползти в штрафную зону,

И втроём снимаем вратаря.

Сколько мощи в марше их победном!

Флагов нет, но ясно: МЫ идём!

Кстати, завтра будет референдум,

Завтра стопроцентной явки ждём!

Это кто там рожи корчит? WADA?

Снова хочешь жалобы писать?

А получишь по хлеблу прикладом –

Что ответишь, "ссать" или "не ссать"?

Не у вас, фашисты и бандеры,

Будут все медали цвета "голд"

Потому, что наши "Искандеры" –

Побыстрей, чем ваш ямайский Болт!

Мы на бой идём не для ютьюба!

Знает в мире даже идиот,

Что у нас один предатель – Дзюба,

Да и тот вам штучек пять забьет.

(будет прочитано сегодня Михаилом Ефремовым на концерте "А мы крепчаем" проекта "Господин хороший" в московском КЗ "ЗИЛ")

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