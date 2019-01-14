Про "величие" России
Кратко рассказать нельзя –
Вклад в "величие" вносили
Меря, вепсы, чудь, эрзя...
Весь, мещёра, черемисы
Плеткой согнаны в семейку,
И в имперские кулисы
Голядь бросила копейку!
Не напившись из Грааля,
Разгоняя брагой грусть,
Не сумняшеся, украли
У соседей слово "Русь".
От кривых дорог тарусских
Аж до самой СусуИ
Набралось как грязи "русских"
Строить царство на крови.
Про "величие" России
Кратко рассказать нельзя –
Вклад в величие вносили
Скандинавские князья.
Расширялась быстро карта,
А границы пали ниц,
И кладет скавронка Марта
"Русский" путь императриц.
Как годится, плут и воры
На казне держали руку
И пиарили помора,
Протолкнувшего науку.
Только речь была убога –
Мешанина и галоп!
Но явился на подмогу
Добрый малый - эфиоп.
Без сомнения и шуму
Где-то слямзили гармошку
И японца Фукуруму
Переделали в матрешку.
Про "величие" России
Кратко рассказать нельзя –
Свою дань в него вносили,
Груз империи неся...
Отпустив прогресса тормоз
И включив ракеты рёв,
Открывает двери в космос
Украинец Королев!
Снял бесценнейшие метры
В русский синемакарман
Белорусский Дзига Вертов,
Он же Додик Кауфман.
Этим пряник, этим кнут,
А нередко - то и то...
И "прощали" пятый пункт
Дунаевскому с Барто.
Попадется "вкладчик" крупный,
"Старший брат" всегда готов:
"Теперь "наш" Иван Поддубный,
И Шульженко, и Седов".
С миру дергая не нитки,
Продолжает хищный вождь
Отнимать чужие слитки,
Чтоб усилить свою мощь.
Вот опять пришел убийца
К нам под сенью триколора...
Не позволим раствориться
Среди чудей и мещёры!
... Про "величие" России
Кратко рассказать нельзя –
Хоть ее и "окрестили",
Только вышла – чертовня.
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