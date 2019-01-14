Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Вклад в "величие" вносили

Меря, вепсы, чудь, эрзя...

Весь, мещёра, черемисы

Плеткой согнаны в семейку,

И в имперские кулисы

Голядь бросила копейку!

Не напившись из Грааля,

Разгоняя брагой грусть,

Не сумняшеся, украли

У соседей слово "Русь".

Новини Московия никогда не была славянским государством

От кривых дорог тарусских

Аж до самой СусуИ

Набралось как грязи "русских"

Строить царство на крови.

Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Вклад в величие вносили

Скандинавские князья.

Расширялась быстро карта,

А границы пали ниц,

И кладет скавронка Марта

"Русский" путь императриц.

Как годится, плут и воры

На казне держали руку

И пиарили помора,

Протолкнувшего науку.

Только речь была убога –

Мешанина и галоп!

Но явился на подмогу

Добрый малый - эфиоп.

Без сомнения и шуму

Где-то слямзили гармошку

И японца Фукуруму

Переделали в матрешку.

Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Свою дань в него вносили,

Груз империи неся...

Отпустив прогресса тормоз

И включив ракеты рёв,

Открывает двери в космос

Украинец Королев!

Снял бесценнейшие метры

В русский синемакарман

Белорусский Дзига Вертов,

Он же Додик Кауфман.

Этим пряник, этим кнут,

А нередко - то и то...

И "прощали" пятый пункт

Дунаевскому с Барто.

Попадется "вкладчик" крупный,

"Старший брат" всегда готов:

"Теперь "наш" Иван Поддубный,

И Шульженко, и Седов".

С миру дергая не нитки,

Продолжает хищный вождь

Отнимать чужие слитки,

Чтоб усилить свою мощь.

Вот опять пришел убийца

К нам под сенью триколора...

Не позволим раствориться

Среди чудей и мещёры!

... Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Хоть ее и "окрестили",

Только вышла – чертовня.

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