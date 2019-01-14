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Тетяна Малахова
Тетяна Малахова
ПоетесаВсі статті автора

Про ''величие'' России 

3.8тЧитати матеріал російською

Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Вклад в "величие" вносили

Меря, вепсы, чудь, эрзя...

Весь, мещёра, черемисы

Плеткой согнаны в семейку,

И в имперские кулисы

Голядь бросила копейку!

Не напившись из Грааля,

Разгоняя брагой грусть,

Не сумняшеся, украли

У соседей слово "Русь".

Новини
Московия никогда не была славянским государством

От кривых дорог тарусских

Аж до самой СусуИ

Набралось как грязи "русских"

Строить царство на крови.

Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Вклад в величие вносили

Скандинавские князья.

Новини
Царь ''русского мира''

Расширялась быстро карта,

А границы пали ниц,

И кладет скавронка Марта

"Русский" путь императриц.

Как годится, плут и воры

На казне держали руку

И пиарили помора,

Протолкнувшего науку.

Только речь была убога –

Мешанина и галоп!

Но явился на подмогу

Добрый малый - эфиоп.

Новини
''Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо оддав Україну ворогам поганим''?

Без сомнения и шуму

Где-то слямзили гармошку

И японца Фукуруму

Переделали в матрешку.

Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Свою дань в него вносили,

Груз империи неся...

Отпустив прогресса тормоз

И включив ракеты рёв,

Открывает двери в космос

Украинец Королев!

Снял бесценнейшие метры

В русский синемакарман

Белорусский Дзига Вертов,

Он же Додик Кауфман.

Этим пряник, этим кнут,

А нередко - то и то...

И "прощали" пятый пункт

Дунаевскому с Барто.

Новини
Почему у России нет, не было и не будет друзей?

Попадется "вкладчик" крупный,

"Старший брат" всегда готов:

"Теперь "наш" Иван Поддубный,

И Шульженко, и Седов".

С миру дергая не нитки,

Продолжает хищный вождь

Отнимать чужие слитки,

Чтоб усилить свою мощь.

Вот опять пришел убийца

К нам под сенью триколора...

Не позволим раствориться

Среди чудей и мещёры!

... Про "величие" России

Кратко рассказать нельзя –

Хоть ее и "окрестили",

Только вышла – чертовня.

Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 
Про ''величие'' России 

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Тетяна МалаховаТетяна Малахова
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Татьяны Малаховой
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Дейман Алон
Дейман Алон
В составе кацапов ни одного славянского этноса, все какие-то чуваши да удмурты, короче все они - тундрюки!
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Попрошу приобщить к делу, то что вот навскидку вспомнил. Щи (хавка такая) - финно-угорское, а кирпич, сундук, колпак, колчан, башмак - татарские, а Кремль - азербайджанское. Наверное какой-нибудь Вагиф Керемли там раньше несколько точек реализации сельхозпродукции имел. Брат купи хурма, даааааааа. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Нерусь кацапская - без страны(родины), без культуры, без истории, без национальности..... Страна - фейк, население - агрессивный, тупорылый фейк
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