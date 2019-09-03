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3 вересня • оновлено в 16:44
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"Про онуків мріє": Путіна знову застали за поцілунком з дитиною

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Президент Російської Федерації Володимир Путін під час офіційного візиту в Монголію поцілував дитину.

Відео з інцидентом в Twitter розмістила сторінка кремлівського пулу.

"Церемонія зустрічі Путіна в Монголії вийшла дещо не протокольною", – йдеться в повідомленні.

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На відео показано, як в Улан-Баторі дівчинка в національному костюмі зустрічала Путіна на червоній килимовій доріжці. Глава Кремля підійшов до неї і поцілував, після чого сфотографувався зі дівчинкою.

У мережі підняли на сміх цей жест Путіна. У соцмережах писали, що президента РФ потрібно тримати подалі від дітей.

"Молодці, що викриваєте цього старого збоченця", "Про онуків мріє. Відпочити йому треба. На пенсію пора", "Взасос потрібно було. В живіт", – писали в мережі.

"Про онуків мріє": Путіна знову застали за поцілунком з дитиною

Скріншот

"Про онуків мріє": Путіна знову застали за поцілунком з дитиною

Скріншот

"Про онуків мріє": Путіна знову застали за поцілунком з дитиною

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Матвієм з Тулуна в санаторії в Сочі.

Ще в 2010 році вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня його знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустрічі в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в тулун. Він раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Монголія
Тег
дитина
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филипп филипыч
филипп филипыч
один упоротый говорит извращенец и тут же другой упорыш говорит в засос надо )) у вас прям по фрейду ребята мысли строятся. неужели целуя детей у вас такие мысли формируются?)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, обезьяна - ты вонючий плагиатор. Пасть закрой, животное тупое. Пшла. Пшла, су.ка!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не ревнуйте, ему всё равно больше кастрюлек на бую вертеть нравится
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Putin Serjio
Putin Serjio
Да, уж застали
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