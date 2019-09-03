"Про онуків мріє": Путіна знову застали за поцілунком з дитиною

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час офіційного візиту в Монголію поцілував дитину.

Відео з інцидентом в Twitter розмістила сторінка кремлівського пулу.

"Церемонія зустрічі Путіна в Монголії вийшла дещо не протокольною", – йдеться в повідомленні.

На відео показано, як в Улан-Баторі дівчинка в національному костюмі зустрічала Путіна на червоній килимовій доріжці. Глава Кремля підійшов до неї і поцілував, після чого сфотографувався зі дівчинкою.

У мережі підняли на сміх цей жест Путіна. У соцмережах писали, що президента РФ потрібно тримати подалі від дітей.

"Молодці, що викриваєте цього старого збоченця", "Про онуків мріє. Відпочити йому треба. На пенсію пора", "Взасос потрібно було. В живіт", – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Церемонія зустрічі Путіна в Монголії вийшла дещо не протокольної pic.twitter.com/zyMH4F3BF0 - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) September 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Матвієм з Тулуна в санаторії в Сочі.

Ще в 2010 році вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня його знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустрічі в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в тулун. Він раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.