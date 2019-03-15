Про дитину не знала: в справі дівчинки-мауглі з РФ трапився новий поворот

Дівчинку-мауглі, яку поліція виявила в квартирі в центрі Москви серед завалів сміття, може удочерити рідна тітка.

Жінка вже подала документи в органи опіки, повідомляє "Комсомольская правда". За словами родички, про існування 5-річної Ліди вона не знала.

"Багато людей пропонують свою допомогу, підтримку, є звернення з питаннями про усиновлення дитини. Наразі вдалося знайти родичів дівчинки – це її тітка, яка виявила бажання забрати дитину до себе в сім'ю", – розповіла дитячий омбудсмен Анна Кузнєцова.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Відзначається, що рішення про подальшу долю дівчинки буде ухвалено органами опіки та піклування після прийняття процесуальних рішень правоохоронними органами. Для цього матір повинні офіційно позбавити батьківських прав.

Відомо, що у тітки дитини є дочка, проте вона готова прийняти і Ліду. Як розповіла сама жінка, з матір'ю дівчинки вона посварилася 8 років тому і про племінницю вперше дізналася з новин.

Дитина зараз перебуває в лікарні. За словами лікарів, вона швидко одужує і дивує кожен день новими успіхами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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