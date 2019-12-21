В Кремле после начала российско-украинской войны неуклонно растёт желание все нации и национальные административные субъекты в РФ отменить, и всех, включая русских, переименовать в россиян. Подобные идеи в Москве озвучивали и до войны. Не только озвучивали, но и понемногу перекраивали административную карту и вводили в национальных субъектах прямое правление наместников Кремля.

Затяжная война усилила это желание. Москве стал видеться распад РФ, при чём не только с отложением "национальных окраин". В Кремле хорошо понимают: причин для этого предостаточно и юридические возможности тоже есть. Причём у всех субъектов так называемой "Российской федерации" и по всему алфавиту: от Астраханской области и до республики Саха-Якутия.

Поэтому в 2014-2015 гг. Госдума и правительство приняли несколько постановлений о запрете всех национальных движений в РФ, обозвали их "сепаратизмом", и персонально предупредили Карелию и Калининградскую область, что любыми средствами не допустят их ухода из "федерации". По мнению кремлёвских, РФ – это не "проходной двор" типа ЕС, Великобритании или Испании.

Если кто попал в Россию, то со временем станет "исконно русской землёй". Вопрос лишь в сроках, и будет обязан говорить только на так называемом "русском языке". Так называемом, поскольку языка русов не знает никто. Это такой же мёртвый язык, как и язык пруссов, разновидностью которого он был. Из языка русов известно лишь два имени – Аскольд и Дир, не встречающихся больше ни у одного из этносов Европы и соседней части Азии. Может у китайцев или лаосцев такие имена и есть, но там их не искали.

Кремль, и близкая к нему оппозиция, включая коммунистов, с удовольствием все бы эти национальные республики и области в РФ отменила. Национальности и языки тоже, но мешают несколько факторов, и Москва оказывается в ситуации: хочется, но колется, и ООН не велит.

Одновременно призрак распада РФ столь прочно поселился в кремлёвских головах, что уже не помогают ни мантры: она распасться не может, так как русских в ней якобы 80%, ни приказ якутским школьникам с 21 ноября ежедневно петь хором гимн РФ. Разумеется, на российском языке, поскольку гимна РФ на якутском, бурятском, татарском и других языках не существует. Странно, но это никого на России не удивляет. Даже того самого Путина, которому после смерти Ганди поговорить о демократии не с кем.

Путин после того как вернулся из "нормандского" формата в российский формат стал подозрительно очень много говорить о необходимости ревизии ленинской национальной политики и конституции РФ.

На собрании в международный День прав человека 10 декабря Путин плакался членам своего Совета по этим самым правам на тяжёлую долю российскоязычных в Украине и винил в этом прежде всего Ленина, который придумал Украину и прочих. Члены Совета всегда были уверены, что Украину придумали австрийцы с немцами, но оказалось, даже не поляки, а Ленин. Уточнить у Путина был ли Ленин немецким шпионом и почему он до сих пор в Мавзолее, если придумал Украину, они не решились.

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Этот вопрос ему задали уже 19 декабря на 15-ой, юбилейной пресс-конференции, как её назвали СМИ РФ, чтобы создать иллюзию праздника. Путин пояснил, что трогать тело не надо, пусть пока полежит, поскольку в РФ ещё есть коммунисты и те, кто связывает свою судьбу с ним и с СССР. Не надо их раздражать. Путин боится коммунистов и не хочет с ними ссорится.

Коммунисты Путину наезды на Ленина прощают, поскольку тоже, как и он думают, экая сволочь был Ильич, взял и переименовал унитарную империю и тюрьму народов в федерацию. Путин даже уточнил: не в федерацию, а в конфедерацию, с правом выхода. Бардак-с. Коммунисты с этим тоже полностью согласны, но не могут позволить себе говорить такое вслух, чтобы совсем не потерять лицо. Такое у них разделение труда с ним и консенсус по Мавзолею.

На пресс-конференции Путин прямо сказал: конституцию РФ надо поправить и описку о том, что он может быть президентом не больше двух сроков подряд из неё удалить. Об удалении из неё слов "федерация", "национальности" и других плохих слов, Путин пока ещё не решается говорить, но очень скоро он это произнесёт. О ревизии конституции он говорил и между этими двумя собраниями – 12 декабря. Трижды за девять дней с 10 по 19 декабря, – многовато.

Не просто многовато, а вполне системно, поскольку 20 декабря Валентина Матвиенко, приподнятая до председателя Совета Федерации, объяснила всем по телеканалу "Россия 24", что нельзя больше "закрывать глаза и не реагировать на возникающие в обществе вопросы о необходимости реформировать конституцию". Именно для этого Матвиенко и приподняли, чтобы она сейчас говорила о "донадстройке конституции". У них там вечно стройка и разруха. Сначала они строят коммунизм, затем делают "перестройку", теперь "донадстройку".

В октябре 2018 г. глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин опубликовал статью о том, что недостатки в конституции есть, но менять её не надо. Тогда российские политологи почти единодушно констатировали: если Зорькин сказал, что конституцию менять нежелательно, значит будут менять. На России всегда так, если власть говорит, что этого она делать точно не будет, значит сделает. Как видим, они не ошиблись.

Конституцию РФ скоро будут менять по просьбе трудящихся. Трудящиеся об это уже сказали Путину, и он теперь доводит это до сведения всех остальных.

Менять в ней будут две вещи. Первая – "описку" о двух сроках, как выразился Путин на юбилейной пресс-конференции. Действительно, как-то неудобно. Не успели Путина опять избрать в марте 2018 г. как осенью на России все заговорили о вариантах транзита власти. Именно так в "великом и могучем" языке звучит фраза "он надоел и задолбал, хочется новых вкусовых ощущений".

Второе изменение – отмена в РФ всей иерархии из национальных республик, краёв и областей. Видимо, вместо них будут штаты с порядковыми номерами. Национальности тоже отменят и все станут россиянами. Исключение сделают только для евреев, без них нельзя. В промежутки мирного времени тоже надо от кого-то спасать Россию, и удобнее всего от евреев. Скрытый запрет на изучение в школах любых других языков народов РФ, кроме "великого и могучего", ввели уже в 2018 г. Теперь его будут углублять и расширять до их полного исчезновения. Кремль таки решился поднять борьбу с призраком распада РФ на новый уровень.

Украинцы и белорусы будут окончательно запрещены как нации несуществующие. Российские СМИ могут даже обязать писать только так: "украинцы – запрещённая в РФ экстремистская организация". Все книги на украинском языке будут полностью изъяты из всех библиотек, а не только из единственной украинской в Москве, и сданы в спецхран.

Но договор о продаже газа Беларуси и о его транзите через Украину к 31 декабря всё-таки будет подписан. Показательно, что Украина, вышедшая из СНГ, получила 20 декабря заверения от Кремля: договор будет подписан. Лукашенко, который 20 декабря говорил с Путиным в Петербурге на полях саммитов СНГ и Евразийского союза, такого обещания не получил. В "русском мире" считаются лишь с теми, кто их беспощадно мочит везде, а не только в зоне АТО/ООС.

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