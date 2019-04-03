"Чисто по-російськи": Радзіховський сказав, як і коли піде Путін

Глава Росії Володимир Путін більше не братиме участі в президентських виборах. Він піде з влади через 5 років, призначивши наступника, як свого часу зробив Борис Єльцин.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський публіцист Леонід Радзіховський. За його словами, Путін покине свій пост "по-російськи".

"Путін втрачає вплив і це факт. Він править Росією вже більше 20 років, більше просто не можна. Він же не спадковий монарх, як у Саудівській Аравії, а сама Росія не така закрита і тоталітарна країна, як Іран або Північна Корея. До того ж популярність Путіна весь час падає. Так що через п'ять років він не братиме участі в президентських виборах, а піде чисто по-російськи, як це колись зробив Єльцин, обравши собі наступника", – припустив він.

Володимир Путін

На думку Радзіховського, зараз обдумувати можливу фігуру наступника немає сенсу, адже про такі речі в Росії починають говорити за три місяці до виборів.

"Російська влада влаштована не так, як американська і якщо Путін назве свого наступника сьогодні, то треба буде піти сьогодні. Після відходу з ним нічого не буде. Якісь переслідування – це чиста фантастика. Також Путіну не загрожують ніякі суди. Хіба що Голландія окупує Росію, тоді Гаазький суд і викличе Путіна. Інакше як можна викликати в суд навіть колишнього главу іноземної держави? Через що? Хіба Путіна хтось у чомусь особисто звинуватив?" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії сильно впала довіра до Володимира Путіна.

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