Призначать нову експертизу: у справі про вбивство студентки професором у Росії трапився несподіваний поворот

Професору СПбДУ Олегу Соколову, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні своєї співмешканки-студентки Анастасії Єщенко, проведуть додаткову психіатричну експертизу після спроби суїциду.

Про це пише видання "Подъем". Як розповів адвокат Олександр Почуєв, Соколов спробував накласти на себе руки під час перерви між слідчими діями.

Додаткова психіатрична експертиза буде призначена наприкінці тижня.

Олег Соколов pravda.ru

Захист і раніше наполягв, що Соколов не винен. Однією з версій, чому історик дав свідчення, адвокати називають самообмову.

Нагадаємо, під час слідчого експерименту підозрюваний намагався поранити себе. З метою чистоти експерименту з історика зняли наручники, після чого він схопив кортик, що лежав на столі. Співробітники, які його супроводжували, одразу ж попередили суїцид Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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