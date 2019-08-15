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"Привіз Венедиктов": стало відомо про секретне послання Путіна Зеленському

9.7т Читати матеріал російською

Головний редактор російської радіостанції "Ехо Москва" Олексій Венедиктов під час свого приїзду до Києва міг передавати послання від глави РФ Володимира Путіна команді президента Володимира Зеленського по врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. За його словами, "зараз єдиний камінь спотикання для обох сторін – це питання надання Донбасу особливого статусу".

"Дуже потрібні такі канали, щоб зрушити мирний процес з мертвої точки. Тому Венедиктов привіз в Україну неформальне послання від Путіна про межі можливого компромісу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На що РФ може піти в переговорах, а на що ні. Думаю, що єдиний камінь спотикання – це особливий статус. Як відреагували у Зеленського, я не знаю, але там теж хочуть домогтися миру на Донбасі", – уточнило джерело.

Венедиктов міг передати Зеленському послання від Путіна

Венедиктов міг передати Зеленському послання від Путіна

Нагадаємо, що 14 серпня після повернення з Києва Венедиктова засікли на зустрічі з прессекретарем Путіна – Дмитром Пєсковим. Їх спільне фото, нібито випадково, зробила російська телеведуча телеканалу "Дождь" Анна Монгайт і розмістила в своєму Instagram. Судячи з її аккаунту, політикою вона не цікавиться, а займається культурою.

"Венедиктов давно дружить з Пєсковим. Іноді виконував доручення Кремля в Штатах і взаємодіє з російською опозицією. З приводу фото їх зустрічі в Москві, можливо, це був злив. На Венедиктова так накинулися в Україні через ідею відкрити там радіостанцію, що цілком можливо – це відповідна емоція", – підсумувало джерело.

Новини
Кто "слил" Венедиктова?

Як повідомляв OBOZREVATEL, поїздка до України головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Олексій Венедиктов Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
війна переговори щодо Донбасу Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
интересно - у нас такое плачевное состояние на фронте что мы должны соглашаться на ультиматум? Зелобобики - че молчите ? ваша сопля сливает Украину.
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филипп филипыч
филипп филипыч
да кто ж им даст сдвинуть с мёртвой точки. тут куда ни плюнь попадёшь в упоротого защитника войны до последнего украинца.
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филипп филипыч
филипп филипыч
собственные источники обоза? хм. братья грим и ганс х. андерсен что ли?)
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