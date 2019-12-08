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8 грудня • оновлено в 12:56
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"Привіз ковбасу, цукерки і сало": злили подробиці переговорів Путіна і Лукашенка

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П'ятигодинні переговори між главою РФ Володимиром Путіним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком по спільній інтеграції обох країн були емоційними, з переходом на особистості, доводилося робити паузи.

Про це пишуть російські телеграм-канали Невзигарь і Кремлівський Безбашенік. За їхньою інформацією, обидва президенти залишилися незадоволеними і взяли черговий тайм-аут до 20 грудня.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Газета.ру

"Лукашенко привіз Пєскову (Дмитро Пєсков – прес-секретар Путіна. – ред) ковбасу, цукерки і сало, але на тлі підтримки з боку ЄС він стає більш принциповим і менш поступливим. Як і Путін. Тому розмова була емоційною, Лукашенко зривався, доводилося брати паузи. Прем'єр Медведєв попросив його публічно вибачитися за хамство на адресу членів російського уряду. Йому було прямо запропоновано задуматися про доцільність участі в чергових президентських виборах ", – повідомили автори телеграм-каналів.

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За їх словами, 5-годинні переговори закінчилися безрезультатно, російські міністри, присутні на зустрічі, пішли незадоволеними. Сторони взяли тайм-аут в зв'язку з доопрацюванням дорожніх карт, буде послаблення для Білорусі в частині цін на газ. Нова зустріч поміж лідерами країн призначена на 20 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, що не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коскин Александр
Коскин Александр
Дай Бог им договориться.
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