"Привіт, Вікуль. Це Серьожа": Скрипаль вперше після отруєння вийшов на зв'язок. Відео

Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль вперше після отруєння в Солсбері, вийшов на зв'язок з родичами.

Як передає "МК", в розпорядженні видавництва виявилася аудіозапис дзвінка Скрипаля племінниці Вікторії.

Повідомляється, що вперше Скрипаль спілкувався з родичкою 1 квітня, коли племінницю і її чоловіка побили на грунті конфлікту в Товаристві власників житла. В той день колишній голова розбив Вікторії губу і зламав її чоловікові палець, вибухнувши образами з приводу рідства жінки з екс-розвідником Скрипалем.

По телефону він запитав за їхнє здоров'я і дорікнув Вікторію в тому, що вона багато "світиться" на телебаченні, привертаючи до себе увагу. Скрипаль в розмові підкреслив, що "ви самі по собі, ми - самі по собі". При цьому жінка не сумнівається, що говорила саме з дядьком.

Другий дзвінок від Сергія Скрипаля відбувся 9 травня, і запис вдалося зберегти.

"Привіт, Вікуль. Це Серьожа. Чогось намагався пробитися – абонент не відповідає. Ну ладно, зі святом. Всього найкращого! Хотів дізнатися, як там у вас справи, як палець у Сєньки. Ну ладно. У мене все нормально – у нас, у Юлечки теж. Все нормально, маму зі святом теж, з Днем Перемоги. Ну, давай, все", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія - Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених - Олександр Петров і Руслан Бошіров.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Бошіров працюють на ГРУ, а їх справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

При цьому з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця екс-полковника ГРУ вважає, що його вже давно немає в живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.