Привезли підставних: у Росії на відкриття садочка не пустили дітей. Відео скандального свята

У Татарстані (Росія) на урочисте відкриття нового дитячого садка запросили підставних дітей.

При цьому матерів із дитсадівцями, для яких він будувався, на свято не пустили, повідомляє "Вечерняя Казань" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відкриття садочка "Золота рибка" відбулося 2 вересня в селі Куюк Пестречинського району під Казанню.

Відкриття садочка в Куюках Скрін відео

На нього зібралися місцеві жителі з дітьми, проте всередину будівлі їх не пустили. Поки вони стояли за парканом, у дитячому саду проходила урочистість. Незабаром до місцевих вийшов керівник районного виконкому Альберт Хабібуллін.

Він відмовився пустити матерів із дітьми в будівлю, заявивши, що там ще не завершені ремонтні роботи.

"Сказав, що це поки що не відкриття, а завершення будівництва садка. Що процедури, необхідні для того, щоб він відкрився, триватимуть ще місяці два", – розповіла Марія Гізатулліна.

Відкриття садочка в Куюках Скрін відео

Однак, на наступний день на ТБ і в соцмережах був опублікований відеосюжет із церемонії відкриття закладу. На заході була присутня делегація чиновників, а в самому саду було повно дітей. У сюжеті повідомлялося, що садок відкриється вже в жовтні, а не через два місяці.

Хабібуллін прокоментував ситуацію журналістам, заявивши, що захід – це "передача ключів від забудовника", а діти, які були в садку – учасники хореографічного ансамблю.

Відкриття садочка в Куюках Скрін відео

Відкриття садочка в Куюках Скрін відео

Відкриття садочка в Куюках Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у кінці серпня в одному з дитячих садів Благовещенська (Російська Федерація) на дітей зі стелі впали важкі шматки штукатурки – постраждали три дитини.

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