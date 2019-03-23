Пристрелив за пляшку горілки: у Росії розігралася кривава історія з копом

У Росії розігралася кривава історія з поліцейським і 37-річним жителем Старого Оскола Олександром К.
Останній взяв у магазині дві пляшки горілки: одну випив на місці, другу виніс через чорний хід. Продавці магазину викликали поліцію, передає РЕН ТВ.
Місцеві правоохоронці спіймали зловмисника на вулиці, однак той чинив опір: повалив одного із правоохоронців на землю і вдарив ножем у ногу.
РЕН ТВ
Співробітникові поліції вдалося піднятися. Він зробив один попереджувальний постріл у повітря, проте злочинець продовжив чинити опір, після чого поліцейський його застрелив.
Потерпілий правоохоронець був госпіталізований.
РЕН ТВ
РЕН ТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Зеленограді сталася страшна НП з 13-річною дівчинкою. П'ятеро чоловіків згвалтували її по дорозі в школу.
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