''Пришестя Антихриста'': одіозний глава РПЦ заговорив про небезпеку гаджетів

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило побачив небезпеку в сучасних електронних пристроях.

Він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", що гаджети нібито можуть стати ознакою "пришестя Антихриста" і наблизити апокаліпсис, передає "РИА Новости".

"Хтось може точно знати, де ви знаходитеся, чим ви цікавитеся, чого ви побоюєтеся. Ви уявляєте, яка буде влада сконцентрована в руках тих, хто володітиме знаннями про те, що відбувається в світі, про серйозні розмови людей, про плани у сфері економіки і політики. Антихрист — це та особистість, яка буде на чолі всесвітньої павутини, яка контролює весь людський рід", — заявив він.

На думку патріарха Кирила, в майбутньому не повинно бути єдиного центру, якщо людство не хоче "наблизити апокаліпсис".

Патріарх Кирило інформатор

"Тому гаджети гарні з точки зору зручності і задоволення, але з точки зору контролю над людською особистістю це небезпечна справа", – наголосив глава РПЦ.

Незважаючи на заяву про "пришестя Антихриста", він додав, що церква не виступає проти науково-технічного прогресу, а лише "турбується про свободу людської особистості".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді патріарх Кирил відсвяткував свій 72 день народження. Були зібрані найскандальніші заяви глави РПЦ.

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