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''Пришестя Антихриста'': одіозний глава РПЦ заговорив про небезпеку гаджетів

2.4тЧитати матеріал російською

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило побачив небезпеку в сучасних електронних пристроях.

Він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", що гаджети нібито можуть стати ознакою "пришестя Антихриста" і наблизити апокаліпсис, передає "РИА Новости".

"Хтось може точно знати, де ви знаходитеся, чим ви цікавитеся, чого ви побоюєтеся. Ви уявляєте, яка буде влада сконцентрована в руках тих, хто володітиме знаннями про те, що відбувається в світі, про серйозні розмови людей, про плани у сфері економіки і політики. Антихрист — це та особистість, яка буде на чолі всесвітньої павутини, яка контролює весь людський рід", — заявив він.

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На думку патріарха Кирила, в майбутньому не повинно бути єдиного центру, якщо людство не хоче "наблизити апокаліпсис".

Патріарх Кирило

Патріарх Кирило

інформатор

"Тому гаджети гарні з точки зору зручності і задоволення, але з точки зору контролю над людською особистістю це небезпечна справа", – наголосив глава РПЦ.

Незважаючи на заяву про "пришестя Антихриста", він додав, що церква не виступає проти науково-технічного прогресу, а лише "турбується про свободу людської особистості".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді патріарх Кирил відсвяткував свій 72 день народження. Були зібрані найскандальніші заяви глави РПЦ.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Теги
РПЦIT-технології
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ох и гад же ты, кацап!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Давайте поговорим о Московии. Любое государство имеет ряд символов своей государственности - флаг, герб, веру. Флаг России - украденный флаг голландского флота - ублюдок Петр 1 просто тупо украв флаг указом поменял на нем следование полос. Герб этой территории - имеет все признаки дикого народа, потомков Золотой орды и даже изображение двуглавого орла Хеттского царства - совершенно дикой цивилизации много тысяч лет назад. В их гербе - один в один похожем на рассейский - двуглавый орел держит в лапах двух зайцев. Остальное один в один ))) И теперь вопрос - какое отношение эти одичалые рассеяны имеют к такому символу? Вера рассеян - самое восхитительное в той смеси идиотизма, которую рассеянцы называют государственностью - это шаг от язычества до причудливой смеси христианства и азиатства. Все "освящено" самостоятельно! То есть - все то, что эти "скрепоносцы" выдают за православие - ним не является! Это что угодно, это даже вера - своеобразная и дикая - но это не православие и даже не христианство!!! И последнее - символом веры выступает система догматов Церкви! И Томос - безусловно один из них! Вот только у русских его нет и никогда не было!!! И их попы публично отказались от Византийской Матери-церкви! Это все, что необходимо знать об этой Одичалой территории, самостоятельно отрекшейся от цивилизации, а теперь и от христианства!
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