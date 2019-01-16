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Припускають переворот: у Росії несподівано заговорили про повалення Путіна

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Більше половини росіян, 53%, висловили свою недовіру до російської влади, а 15% взагалі не виключили, що незабаром у Росії станеться державний переворот.

Про це, посилаючись на дані опитування "Левада-Центру", розповів український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Виявляється, що більша половина російських громадян, цілих 53%, виступають за відставку уряду Російської Федерації. Ну, в сенсі, Дмитра Медведєва і компанії. Зрозуміло, тут чітко діють у режимі цар гарний, в сенсі Путін, а бояри, тобто Медведєв та інші, погані. Але ось ця зв'язка перестає працювати, адже будь-яка розсудлива людина прекрасно розуміє, що Дмитро Анатолійович по суті, технічний прем'єр, він не політична фігура. І тому ці ж опитування "Левада-Центру" говорять і про зниження рейтингу Путіна і про те, що росіяни саме на нього покладають відповідальність за справи в країні", пояснив статистику він.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Що стосується досить високого відсотка тих, хто допускає в Росії переворот, то його Цимбалюк також пов'язав із постійним зростанням невдоволення російського суспільства політикою Путіна. Він наголосив, що президент країни-агресора поступово перестає бути для свого народу нав'язаним ідеалом.

"15% допускають державний переворот у Росії! Ви уявляєте, що тут відбувається? Виявляється, для такої великої кількості росіян чинний президент не є іконою і зразком стабільності. Якби це було так, хто б посмів говорити про переворот? 44% не виключають масових збурень і протестів населення", підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив про розкол, який проліг між Путіним і Медведєвим. Про це, за його словами, свідчать санкції, введені урядом РФ проти України всупереч бажанню російського президента.

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Особи
Володимир ПутінРоман Цимбалюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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