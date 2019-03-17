Принесе неосталінізм: в Росії розповіли про наступника Путіна

Наступник президента Росії Володимира Путіна розгорне Росію в сторону неосталінізму.

Таку думку висловив головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко в інтерв'ю "Співбесідникові". За його словами, при цьому наступник буде зберігати відданість і спадкоємність лише формально.

"Людина, яка прийде після Путіна, буде правити під портретом Путіна. Але змістовно він буде, зрозуміло, його підміняти: нас очікує, за моїми відчуттями, неосталінізм, але наступник отримає монополію на трактування путінського спадщини. І це буде конфліктно, може бути, навіть страшно: при живому Путіна наступник заборонить йому пояснювати його власну політику", — заявив Доренко.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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